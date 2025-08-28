Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© unsplash.com by Bastien Jaillot is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Олег Белов Опубликована вчера в 23:41

Тьма спасает, а свет разрушает: чем грозит ночной экран или телевизор

Кардиолог Чайковская рассказала, как свет во время сна блокирует выработку мелатонина

Любители спать при свете могут даже не подозревать, что привычка, кажущаяся безобидной, несёт серьёзные риски. Кардиолог Мария Чайковская в своём Telegram-канале предупредила: систематический сон при включённом ночнике может привести к развитию онкологических заболеваний.

Роль мелатонина

"Наши биологические часы устроены так, что в полной темноте мозг вырабатывает мелатонин — гормон, который не только помогает спать, но и участвует в защите клеток: регулирует иммунитет, помогает восстанавливать ДНК и тормозит рост опухолей", — пояснила врач.

Но любой источник света — фонарь за окном, экран телефона, телевизор или лампа — подавляет выработку этого важнейшего гормона.

Что происходит при хроническом освещении

Если мозг годами не получает условий для естественного синтеза мелатонина, гормональная система постепенно выходит из равновесия. Итог — формирование канцерогенной среды и повышенный риск опухолевых процессов.

Советы для здорового сна

Кардиолог рекомендует:

  • перед сном зашторивать окна,

  • полностью выключать свет в спальне,

  • минимизировать использование гаджетов, особенно перед ночным отдыхом.

