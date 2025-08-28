Тьма спасает, а свет разрушает: чем грозит ночной экран или телевизор
Любители спать при свете могут даже не подозревать, что привычка, кажущаяся безобидной, несёт серьёзные риски. Кардиолог Мария Чайковская в своём Telegram-канале предупредила: систематический сон при включённом ночнике может привести к развитию онкологических заболеваний.
Роль мелатонина
"Наши биологические часы устроены так, что в полной темноте мозг вырабатывает мелатонин — гормон, который не только помогает спать, но и участвует в защите клеток: регулирует иммунитет, помогает восстанавливать ДНК и тормозит рост опухолей", — пояснила врач.
Но любой источник света — фонарь за окном, экран телефона, телевизор или лампа — подавляет выработку этого важнейшего гормона.
Что происходит при хроническом освещении
Если мозг годами не получает условий для естественного синтеза мелатонина, гормональная система постепенно выходит из равновесия. Итог — формирование канцерогенной среды и повышенный риск опухолевых процессов.
Советы для здорового сна
Кардиолог рекомендует:
-
перед сном зашторивать окна,
-
полностью выключать свет в спальне,
-
минимизировать использование гаджетов, особенно перед ночным отдыхом.
