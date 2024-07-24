Глава Российской Федерации Владимир Путин акцентировал внимание на особой роли следственных органов в текущих условиях проведения специальной военной операции.
В своем обращении, приуроченном к профессиональному празднику следователей, он подчеркнул важность их деятельности на освобожденных территориях.
Лидер государства отметил, что сотрудники следственных органов в настоящее время решают дополнительные, крайне ответственные задачи. Их работа часто проходит в сложных и опасных условиях, сопряженных с риском для жизни.
Президент подчеркнул эффективность действий следователей на освобожденных территориях. Он отметил их тщательность в фиксации и сборе неопровержимых доказательств преступлений, совершенных различными преступными элементами.
Особое внимание в выступлении было уделено работе по документированию противоправных действий неонацистов, карателей и их пособников. Глава государства также упомянул о сборе улик против террористов и экстремистов.
Таким образом, руководство страны высоко оценивает вклад следственных органов в обеспечение правопорядка и справедливости в зоне проведения специальной военной операции, подчеркивая важность их работы для восстановления законности на освобожденных территориях.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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