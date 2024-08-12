Стала известна принадлежность военной техники, используемой ВСУ в Курской области

СК: ВСУ активно используют в Курской области технику и вооружение НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ), которые находятся в Курской области, активно используют тяжелую технику и вооружение, которые были поставлены странами Североатлантического альянса. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в разговоре с РИА Новости.

"Украинской стороной в Курской области активно используется стрелковое оружие, тяжелая техника, ракетные системы залпового огня и другое вооружение, поставленное странами НАТО", — сообщила спикер правоохранительного ведомства.

Также она подчеркнула, что по изъятым вещественным доказательствам назначенные необходимые экспертизы.

Стоит отметить, что боевые действия в Курской области продолжаются, российские войска отбивают атаки ВСУ, не давая противнику проникнуть вглубь российской территории. Накануне президент РФ Владимир Путин провел совещание, касающееся ситуации в приграничных с Украиной областях. Он подчеркнул, что своими действиями ВСУ пытаются запугать россиян и посеять рознь.

Фото: kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia