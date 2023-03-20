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  • Опубликована сегодня в 16:28

Следком РФ возбудил уголовное дело в отношении судьи МУС в Гааге

В качестве ответа ордера на арест президента РФ Владимира Путина, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда.

Дело возбуждено в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана, а также судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Ранее они выписали ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президента по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется»,- отмечается в официальном сообщении СКР, цитирует "Коммерсант".

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