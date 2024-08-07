Российского борца Батирова включили в Зал славы UWW

Двукратного олимпийского чемпиона из России Мавлета Батирова добавили в Зал славы Объединенного мира борьбы (UWW).
5 августа состоялась Церемония включения. Ее провели в Доме борьбы в Париже, в день старта олимпийского турнира по этому виду спорта, сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России.
Кстати, у Батирова две золотые награды Олимпийских игр в вольной борьбе (2004, 2008). Борец является чемпионом мира и Европы, пишет РИА Новости Спорт.
Россиянин стал 24-м представителем России в Зале славы UWW. Ранее туда были включены Мнацакан Искандарян, Александр Карелин, Гоги Когуашвили, Сергей Корнилаев, Анатолий Колесов, Бесик Кудухов, Виктор Кузнецов, Михаил Мамиашвили и другие.
Фото: flickr. com/Dreier Carr from USA (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).
Украинцам без повышения цен, грозят дефицитом хлеба
Украинские хлебные комбинаты очутились на грани остановки работы из-за взрывного роста стоимости муки и других производственных издержек, стремительно выросших в цене, а также серьёзных проблем с энергоснабжением, сообщают СМИ.
Филиппо призвал Францию прекратить финансировать Украину и выйти из Евросоюза
Лидер движения "Патриоты", бывший депутат Европейского парламента и экс-советник Марин Ле Пен Флориан Филиппо настоятельно попросил Французскую Республику остановить финансирование Украины и отказаться от членства в Евросоюзе. Об этом он написал в социальных сетях, информирует агентство РИА Новости.
Сергей Соседов заявил, что у Аллы Пугачёвой имеются проблемы со здоровьем
Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что 75-летняя Алла Пугачёва не в состоянии выступать на большой сцене.
Михаил Галустян показал встречу с семьëй после долгой разлуки
Прилетевший из Колумбии комик Михаил Галустян опубликовал фото с женой и детьми.