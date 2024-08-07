Российского борца Батирова включили в Зал славы UWW

Двукратного олимпийского чемпиона из России Мавлета Батирова добавили в Зал славы Объединенного мира борьбы (UWW).



5 августа состоялась Церемония включения. Ее провели в Доме борьбы в Париже, в день старта олимпийского турнира по этому виду спорта, сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России.



Кстати, у Батирова две золотые награды Олимпийских игр в вольной борьбе (2004, 2008). Борец является чемпионом мира и Европы, пишет РИА Новости Спорт.



Россиянин стал 24-м представителем России в Зале славы UWW. Ранее туда были включены Мнацакан Искандарян, Александр Карелин, Гоги Когуашвили, Сергей Корнилаев, Анатолий Колесов, Бесик Кудухов, Виктор Кузнецов, Михаил Мамиашвили и другие.



Фото: flickr. com/Dreier Carr from USA (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).