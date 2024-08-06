Зарема Салихова раскритиковала трансферный подход клубов РПЛ

Супруга экс-владельца столичного ФК "Спартак" Леонида Федуна Зарема Салихова негативно отозвалась о трансферной политики в РПЛ.
По ее мнению, отечественные клубы продают качественных игроков с паспортом РФ в среднем в пять раз дешевле легионеров, которые приезжают в РПЛ.
"Не знаю, что станет с уровнем футбола в стране, так как в первую очередь развиваются и увеличивают трансферную стоимость игроки из Южной Америки. Футболист Чалов уезжает всего за три миллиона. То есть ввозятся игроки за 15 миллионов, а экспортируются стоимостью в пять раз дешевле", — цитирует Салихову "Чемпионат".
Она упомянула и исключение — трансфер голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова в ПСЖ.
Кстати, после стартовых туров в Российской Премьер-Лиге "Зенит" и "Динамо" заняли лидирующие позиции в таблице РПЛ. Им удалось набрать максимальное количество очков.
Фото: fc-zenit.ru/Vyacheslav Yevdokimov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).
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