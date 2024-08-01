Тренер разобрал облегчённый вариант отжиманий

Тем, кто только начал заниматься спортом, будет трудно выполнять классический вариант отжиманий. Для подготовки стоит выбрать отжимания с колен. Как правильно их выполнять рассказал фитнес-тренер Роман Филиппенко.
Отжимания с колен помогут разучить технику и со временем перейти к обычному варианту.
По словам Филиппенко, за счёт большей площади опоры и более короткой амплитуды нагрузка не такая большая, как при отжимании с носков, однако работают схожие группы мышц — больше верхняя часть тела.
Регулярное выполнение отжиманий с колен помогает развить силу мышц рук, кора, плечевого пояса и грудных мышц. Также ваши руки и плечи станут подтянутее, девушки смогут скорректировать зону декольте, пишет "Чемпионат".
Чтобы выполнить упражнение, встаньте в упор на ладони и колени. Кисти расположите чуть шире плеч, колени стоят близко друг другу. Стопы можете скрестить, а колени согнуть. Спина прямая, пресс напряжён на протяжении всего упражнения.
На вдохе опустите корпус вниз, сгибая руки в локтях, и сделайте вдох. Локти движутся вдоль корпуса. Выполняйте упражнение до лёгкого касания грудью пола либо до прямого угла в локтевом суставе.
С выдохом поднимите туловище вверх, выпрямляя руки, и вернитесь в исходное положение.
Фото: commons. wikimedia.org/Jaykayfit (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).
Али Багери Кани заявил о полном праве Ирана ответить Израилю за убийство Исмаила Хании
В ходе телефонного разговора с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани заявил о праве Тегерана на ответные меры в связи с гибелью в Иране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
Кого Россия отдала в обмен на восемь своих граждан
В рамках обмена заключенными, Российская Федерация передала другой стороне группу лиц, чьи действия, по мнению российских властей, наносили ущерб безопасности страны и осуществлялись в интересах иностранных государств. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Актёр Нил Кропалов заявил, что привык к званию внебрачного сына Абдулова
Актёр Нил Кропалов, комментируя слухи о том, что Александр Абдулов является его отцом, признался, что привык к званию "внебрачного сына" известного артиста.
Гарик Харламов готовится снова стать отцом
У Гарика Харламова всё складывается как нельзя лучше: он растёт в профессиональном плане став креативным продюсером Comedy Club, женился на хорошенькой актрисе Катерине Ковальчук. Почему бы не задуматься о прибавлении в семействе.