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Тренер рассказал, как правильно отжиматься с колен
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  • Опубликована сегодня в 1:04

Тренер разобрал облегчённый вариант отжиманий

Тренер рассказал, как правильно отжиматься с колен

Тем, кто только начал заниматься спортом, будет трудно выполнять классический вариант отжиманий. Для подготовки стоит выбрать отжимания с колен. Как правильно их выполнять рассказал фитнес-тренер Роман Филиппенко.

Отжимания с колен помогут разучить технику и со временем перейти к обычному варианту.

По словам Филиппенко, за счёт большей площади опоры и более короткой амплитуды нагрузка не такая большая, как при отжимании с носков, однако работают схожие группы мышц — больше верхняя часть тела.

Регулярное выполнение отжиманий с колен помогает развить силу мышц рук, кора, плечевого пояса и грудных мышц. Также ваши руки и плечи станут подтянутее, девушки смогут скорректировать зону декольте, пишет "Чемпионат".

Чтобы выполнить упражнение, встаньте в упор на ладони и колени. Кисти расположите чуть шире плеч, колени стоят близко друг другу. Стопы можете скрестить, а колени согнуть. Спина прямая, пресс напряжён на протяжении всего упражнения.

На вдохе опустите корпус вниз, сгибая руки в локтях, и сделайте вдох. Локти движутся вдоль корпуса. Выполняйте упражнение до лёгкого касания грудью пола либо до прямого угла в локтевом суставе.

С выдохом поднимите туловище вверх, выпрямляя руки, и вернитесь в исходное положение.

Фото: commons. wikimedia.org/Jaykayfit (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).

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