Еще одного пострадавшего нашли на месте обрушения в Нижнем Тагиле

Из-под завалов дома, который взорвался в Нижнем Тагиле, вытащили еще одного пострадавшего. Состояние человека пока неизвестно, пишет РИА Новости.



Спасатели продолжают разбирать завалы на месте происшествия. Также там работают кинологи с собаками.



Под завалами могут находиться 16 человек, заявили ранее в экстренных службах.



Напомним, что два подъезда 5-этажного дома обрушились в Нижнем Тагиле из-за взрыва газовоздушной смеси. Возгорания не было. По последним данным пострадало 12 человек, из них шесть детей.

Фото: mos.ru/mos.ru. Евгений Самарин (Creative Commons Attribution 4.0 Licence).