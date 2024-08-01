Еще одного пострадавшего нашли на месте обрушения в Нижнем Тагиле

Из-под завалов дома, который взорвался в Нижнем Тагиле, вытащили еще одного пострадавшего. Состояние человека пока неизвестно, пишет РИА Новости.
Спасатели продолжают разбирать завалы на месте происшествия. Также там работают кинологи с собаками.
Под завалами могут находиться 16 человек, заявили ранее в экстренных службах.
Напомним, что два подъезда 5-этажного дома обрушились в из-за взрыва газовоздушной смеси. Возгорания не было. По последним данным пострадало 12 человек, из них шесть детей.
Фото: mos.ru/mos.ru. Евгений Самарин (Creative Commons Attribution 4.0 Licence).
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