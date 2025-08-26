Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Катание На собачьих упряжках
Катание На собачьих упряжках
© flickr.com by Национальный парк и заповедник Денали is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:56

Спасение древней породы: как исследование ДНК помогает сохранить наследие Гренландии

Учёные выяснили, что ездовые собаки были ключевыми в освоении Гренландии инуитами

Знали ли вы, что генетика собак может раскрыть тайны древних миграций? Исследование, проведенное учеными из Копенгагенского университета и других учреждений, показало, что инуиты прибыли в Гренландию гораздо раньше, чем считалось ранее.

Роль ездовых собак в жизни инуитов

Для инуитов ездовые собаки были не просто питомцами. На протяжении веков они служили надежными помощниками в охоте и перевозке грузов по суровым ледяным просторам Гренландии. Эти собаки стали неотъемлемой частью культуры и быта коренного населения.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Science, ученые обнаружили генетические свидетельства того, что предки современных гренландцев переселились на остров из Канады на 200-300 лет раньше, чем считалось. Профессор Андерс Йоханнес Хансен из Копенгагенского университета отмечает:

"До сих пор мы считали, что инуиты прибыли в Гренландию 800 лет назад, но геном ездовых собак показывает, что уже была более ранняя волна переселенцев".

Как генетика помогает понять миграцию

За почти тысячу лет совместной жизни инуитов и собак их судьбы переплелись. Генетический материал собак раскрывает важные детали о перемещениях ранних инуитских популяций. Изучая степень родства между собаками и их североамериканскими предками, исследователи получают данные о миграции людей и их питомцев.

Татьяна Фейерборн, ведущий автор исследования, утверждает, что ученые отслеживают миграцию людей с помощью ездовых собак, что в сочетании с археологическими находками позволяет лучше понять развитие событий на протяжении нескольких столетий. Это исследование стало первым, которое предоставило генетические данные о времени прибытия инуитов и их дальнейшей миграции на изолированные территории.

Угрозы для традиционных ездовых собак

Несмотря на то что ездовые собаки имеют глубокие корни в истории Гренландии, их численность сокращается. Изменение климата и распространение снегоходов негативно сказываются на их популяции.

"Из-за отступления морского льда сани можно использовать только в более короткие сроки и на ограниченных территориях. В сочетании с использованием снегоходов это означает, что меньше людей держат ездовых собак", — говорит Андерс Йоханнес Хансен.

Чтобы сохранить эту уникальную породу в будущем, необходимо изучить, как выглядит генетически здоровая популяция, что и пытается сделать это исследование.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Астрономы обнаружили неизвестный объект на геосинхронной орбите Земли сегодня в 18:43

Охота за призраками: в тени Земли нашли объект, которого не должно быть

Учёные ищут следы внеземных технологий в тени Земли. Новый метод позволяет отфильтровать помехи от спутников и обнаружить аномальные объекты. Одна загадка уже найдена.

Читать полностью » Геологи обнаружили подводные холмы в Северном море, изменяющие представления о стратиграфии сегодня в 17:39

Парадокс подводной геологии: почему старые слои оказываются на поверхности

Учёные обнаружили на дне Северного моря сотни гигантских песчаных холмов, которые переворачивают представления о геологии. Как они образовались и что это меняет?

Читать полностью » Как физическая активность влияет на сон: рекомендации на основе научных данных сегодня в 17:33

Бессонница отступает: как древние практики побеждают современную терапию

Устали от бессонницы? Узнайте, как йога и тай-чи могут значительно улучшить качество вашего сна и помочь избавиться от тревожности.

Читать полностью » Ученые выявили влияние смога на здоровье жителей крупных городов сегодня в 16:36

Мы ошибались: что, если главный защитник от глобального потепления всегда был у нас под носом

Как борьба за чистый воздух может усугубить глобальное потепление? Узнайте, какие неожиданные последствия имеют аэрозоли и что с этим делать.

Читать полностью » Врачи объяснили, почему сонливость может свидетельствовать о скрытых заболеваниях сегодня в 16:30

Дневная усталость как сигнал: что стоит за проблемой, затрагивающей миллионы

Каждый третий американец страдает от дневной сонливости. Исследование выявило ключевые метаболиты, связанные с этим состоянием, и их влияние на здоровье.

Читать полностью » Что скрывает Эверест: как геология формирует высоту и что нас ждёт в будущем сегодня в 15:44

Гора Эверест не стоит на месте: за 89 тысяч лет высота увеличилась на 50 метров

Удивительное открытие: высота Эвереста продолжает расти! Узнайте, как геологические процессы влияют на величие самой высокой горы планеты.

Читать полностью » От бронзы до средневековья: ключевые открытия археологов в окрестностях Кисловодска сегодня в 15:40

Эта находка перевернёт учебники истории: 5 невероятных артефактов из курганов Ставрополья

Археологи ООО НИИ «СевКавАрхеология» обнаружили в окрестностях Кисловодска уникальные артефакты трёх эпох — от бронзового века до позднего средневековья. Раскопки курганной группы Рыбные пруды раскрыли секреты погребальных обрядов и культурного наследия народов Северного Кавказа.

Читать полностью » Керамика, украшения, упряжь: уникальные артефакты из раскопок под Железноводском сегодня в 14:40

Почему Черноморье называли кузницей Евразии: ответ найден в ставропольской земле

Археологи НИИ СевКавАрхеология обнаружили в 5 курганах Ставрополья уникальные артефакты: керамику, бронзовые украшения и детали упряжи из эпохи средневековья и бронзового века, проливающие свет на историю евразийской металлургии.

Читать полностью »

Новости
ПФО

СПЧ: чиновник связал риск завоза холеры в Россию с мигрантами из Средней Азии
ПФО

В Пензенской области новобранцы всё чаще отказываются от обязательных прививок — Минздрав
Дом

Уксус удаляет запахи и налёт в посудомоечной машине без химии
Культура и шоу-бизнес

Свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги в Москве обошлась в 6 миллионов рублей — Life
Красота и здоровье

Как продукты влияют на волосы: обзор на основе 61 тысячи участников
Спорт и фитнес

Физиотерапевт объяснил, почему нельзя спешить с нагрузками после травмы колена
Еда

Нарколог: безопасная суточная доза алкоголя — не более 10 мл
Авто и мото

Автоэксперт: установка сабвуфера считается вмешательством в конструкцию и влечёт штраф
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru