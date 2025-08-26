Спасение древней породы: как исследование ДНК помогает сохранить наследие Гренландии

Знали ли вы, что генетика собак может раскрыть тайны древних миграций? Исследование, проведенное учеными из Копенгагенского университета и других учреждений, показало, что инуиты прибыли в Гренландию гораздо раньше, чем считалось ранее.

Роль ездовых собак в жизни инуитов

Для инуитов ездовые собаки были не просто питомцами. На протяжении веков они служили надежными помощниками в охоте и перевозке грузов по суровым ледяным просторам Гренландии. Эти собаки стали неотъемлемой частью культуры и быта коренного населения.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Science, ученые обнаружили генетические свидетельства того, что предки современных гренландцев переселились на остров из Канады на 200-300 лет раньше, чем считалось. Профессор Андерс Йоханнес Хансен из Копенгагенского университета отмечает:

"До сих пор мы считали, что инуиты прибыли в Гренландию 800 лет назад, но геном ездовых собак показывает, что уже была более ранняя волна переселенцев".

Как генетика помогает понять миграцию

За почти тысячу лет совместной жизни инуитов и собак их судьбы переплелись. Генетический материал собак раскрывает важные детали о перемещениях ранних инуитских популяций. Изучая степень родства между собаками и их североамериканскими предками, исследователи получают данные о миграции людей и их питомцев.

Татьяна Фейерборн, ведущий автор исследования, утверждает, что ученые отслеживают миграцию людей с помощью ездовых собак, что в сочетании с археологическими находками позволяет лучше понять развитие событий на протяжении нескольких столетий. Это исследование стало первым, которое предоставило генетические данные о времени прибытия инуитов и их дальнейшей миграции на изолированные территории.

Угрозы для традиционных ездовых собак

Несмотря на то что ездовые собаки имеют глубокие корни в истории Гренландии, их численность сокращается. Изменение климата и распространение снегоходов негативно сказываются на их популяции.

"Из-за отступления морского льда сани можно использовать только в более короткие сроки и на ограниченных территориях. В сочетании с использованием снегоходов это означает, что меньше людей держат ездовых собак", — говорит Андерс Йоханнес Хансен.

Чтобы сохранить эту уникальную породу в будущем, необходимо изучить, как выглядит генетически здоровая популяция, что и пытается сделать это исследование.