В Германии нашли могилу ребёнка с редкой болезнью и славянское поселение

Археологи обнаружили в Саксонии-Анхальт, Германия, славянское поселение X-XI веков нашей эры во время подготовительных работ для строительства линии электропередачи. В поселении найдены следы производства тканей, добычи и выплавки железной руды, а также украшения, такие как бусина и браслет, сообщает Arkeonews.
Поселение изначально было окружено рвом, но со временем распалось на отдельные хозяйства. Особый интерес вызвал найденный могильник, содержащий 60 захоронений, выполненных по христианскому обряду. Одно из захоронений, сложное по конструкции, содержало двух взрослых и двух детей. Один из детей страдал гидроцефалией, что указывает на особую заботу, которую он получал при жизни. Этот факт подтверждают сложность могилы и оставленные с ним бусины.
Находка подчеркивает высокую организацию и социальную структуру общества, проживавшего в этом регионе в эпоху раннего средневековья.
Фото: flickr.com/Bjørn (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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