Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мыс Хобой, Ольхон
Мыс Хобой, Ольхон
© commons.wikimedia.org by Hombit is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:08

Как добраться до Ольхона и когда ехать на главный остров Байкала

Ольхон: путеводитель по священному острову Байкала

Среди безбрежных вод Байкала, словно гигантский страж древних духов, возвышается Ольхон - самый большой и загадочный остров священного озера. Он словно создан из легенд, мифов и ветров, наполнен силой древних богов и спокойствием безмолвной природы.

Ольхон считается третьим по величине островом среди всех озёрных островов мира, его площадь — около 730 км², а береговая линия изрезана бухтами, скалами и песчаными пляжами. От материка его отделяет узкий пролив Ольхонские Ворота и акватория Малого моря.

Земля духов и шаманов

Ольхон — не просто географическая точка на карте. Это сакральное место, священная территория для бурят и шаманов всего мира.

По легендам, именно здесь первый бурятский шаман получил дар слышать духов и отвечать им. А в пещере Шаманского мыса Бурхан (мыса Хобой) обитает Угутэ-нойон - грозный хозяин острова, почитаемое божество Байкала.

Этот мыс — одно из самых священных мест Азии, куда шаманы приезжают для обрядов очищения и поклонения духам воды и гор.

Духовный центр — Хужир

Главный населённый пункт острова — посёлок Хужир, где живёт большинство местных жителей. Здесь сосредоточены гостевые дома, кафе, магазины и туристические базы. Но, несмотря на развитость инфраструктуры, Хужир сохраняет очарование простоты и тишины.

Недалеко от посёлка возвышается знаменитый мыс Бурхан (Скала Шаманка) - визитная карточка Байкала, изображённая на тысячах открыток и путеводителей. У подножия скалы находятся две пещеры, куда запрещено входить женщинам — так велит древний обычай.

Когда ехать на Ольхон

Выбор времени поездки зависит от цели путешествия:

  • Середина мая — середина декабря - основной туристический сезон, когда действует бесплатная паромная переправа из Иркутска.

  • Июнь и сентябрь - лучшее время для уединения, прогулок и медитации: туристов немного, воздух прозрачен, а природа особенно красива.

  • Июль и август - пик сезона. Вода в Байкале прогревается до +18 °C, что делает возможным купание, хотя даже в это время озеро остаётся бодрящим.

Как добраться

Самый распространённый путь — через паромную переправу на Малое море.

  1. Из Иркутска до переправы ходят рейсовые автобусы (время в пути около 5-6 часов).

  2. Затем туристы пересаживаются на паром до острова, который курсирует с мая по середину декабря.

  3. После переправы до Хужира можно доехать на автобусе или такси.

Важно знать: летом на паром часто выстраиваются длинные очереди. Рейсовые автобусы проходят без ожидания, а частным автомобилям иногда приходится стоять по несколько часов или даже сутки.

Вне сезона

  • С 15-17 декабря переправа закрывается — начинается период ледостава.
  • С февраля добраться на остров можно по ледовой дороге: замёрзшее озеро становится естественным мостом между материком и Ольхоном.
  • Весной, во время таяния льда (апрель — середина мая), сообщения с островом нет.

Климат и особенности

Климат на Ольхоне отличается от материкового: здесь сухо, солнечно и почти всегда ветрено.

  • Более 300 солнечных дней в году.
  • Зимой морозы мягче, чем на материке, а летом температура воздуха поднимается до +25 °C.
  • Почти полгода остров продувают сильные ветра, особенно в северной части — на мысе Хобой.

Такое количество солнца делает Ольхон идеальным местом для отдыха, фотосессий и наблюдения за закатами.

Природа и пейзажи

Ольхон — это миниатюрная модель Байкала. На сравнительно небольшой территории сосредоточено всё разнообразие природы региона:

  • песчаные пляжи и дюны,
  • степные просторы,
  • таёжные рощи,
  • скалистые утёсы и ущелья,
  • живописные бухты и прозрачные воды Малого моря.

Самые известные природные точки:

  • мыс Бурхан (Шаманка) - священное место и символ Байкала;
  • мыс Хобой - северная оконечность острова, откуда открывается захватывающий вид на "большой Байкал";
  • мыс Харанцы и песчаная бухта Узуры - идеальны для палаточного отдыха;
  • гора Жима - одна из самых высоких точек острова.

Что посмотреть и чем заняться

  1. Шаманская скала - обязательный пункт для всех, кто впервые приехал на Байкал.
  2. Экскурсии на мыс Хобой - легендарное место силы, где шаманы проводят обряды.
  3. Пешие и велосипедные маршруты - тропы вдоль берегов и к смотровым площадкам.
  4. Поездка по Малому морю на катере - возможность увидеть остров с воды.
  5. Фототуры - здесь потрясающий свет, который фотографы называют "байкальским золотом".
  6. Эко-туризм и йога-ретриты - многие приезжают на Ольхон, чтобы восстановить силы и отдохнуть душой.

Советы путешественникам

  • Одевайтесь по принципу "многослойности": погода на острове меняется быстро, ветер может быть сильным.
  • Запаситесь наличными — банкоматов немного.
  • Берегите природу: на острове действуют строгие экологические правила, мусор вывозить необходимо самостоятельно.
  • Не шумите у священных мест и не забирайте камни со Шаманки — это считается плохой приметой.

Местные жители говорят, что Ольхон живой — он "дышит" ветром и говорит шёпотом волн. Считается, что каждый гость, приехавший с чистыми намерениями, получает благословение духов Байкала, а те, кто приходит с жадностью или гордыней, теряют здесь силы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Листвянка - ворота к Байкалу: история, достопримечательности и туристические маршруты сегодня в 3:42
От копченой рыбы до ледовых фигур: чем удивляет Листвянка зимой и летом

Посёлок у истока Ангары — ворота к священному Байкалу. Листвянка удивит музеями, омулем, легендами и красотой, от которой захватывает дух.

Читать полностью » Издание Forbes назвало деревню Бибери в Глостершире самой живописной в мире сегодня в 2:16
Деревня, где остановилось время: Бибери признали самой красивой в мире

Старинная деревня Бибери покорила мир и заняла первое место в рейтинге Forbes. Чем она так очаровывает путешественников — узнаем подробнее.

Читать полностью » Финансовый университет: Центральная Азия сохраняет уникальный туристический дух сегодня в 1:16
В сердце Азии время остановилось: путешествие, после которого не хочется домой

Осень — лучшее время для открытия Центральной Азии. Мы узнали, где древность соседствует с комфортом, а горы дарят ощущение бесконечной свободы.

Читать полностью » Губернатор Камчатского края Солодов предложил наказывать турфирмы рублём сегодня в 0:25
Трагедия на Камчатке заставила власти переписать правила туризма

После трагедии на Вилючинском вулкане власти Камчатки решили изменить правила для турфирм. Теперь спасательные операции могут стать их прямой ответственностью.

Читать полностью » Дмитрий Ядров: к началу следующего десятилетия парк гражданской авиации России может сократиться на треть вчера в 23:39
Россия может потерять треть своего авиапарка: небо пустеет быстрее, чем строятся новые лайнеры

Российская авиация стоит на пороге масштабных перемен: к 2030 году флот может сократиться на треть, но новые проекты обещают возрождение отрасли.

Читать полностью » Туроператоры предупредили: начало октября — самый загруженный период для путешествий по Китаю вчера в 22:31
Попали не в отпуск, а в толпу: россияне не ожидали такого наплыва туристов в Китае

Миллионы китайцев одновременно отправились в отпуск, превратив пляжи и города в людское море. Что ждёт туристов, попавших в "Золотую неделю"?

Читать полностью » Российские туристы пожаловались на платное заполнение миграционных карточек в аэропорту Шарм-эль-Шейха вчера в 21:07
Помощь за тысячу рублей: как в Шарм-эль-Шейхе зарабатывают на усталых туристах

Туристы рассказали о навязчивых «помощниках» в аэропорту Шарм-эль-Шейха, которые за 500 рублей предлагают заполнить бесплатные карточки. Почему люди платят — и как этого избежать?

Читать полностью » Закон о платформенной экономике обяжет туристические агрегаторы отвечать за недостоверные данные партнёров вчера в 20:02
Теперь за фейковый отель ответит не только продавец: тревел-агрегаторы под ударом

Российские тревел-платформы могут приравнять к цифровым гигантам: им придётся отвечать за ошибки туроператоров и отелей. Что изменится для пользователей и самих сервисов?

Читать полностью »

Новости
Еда
Малосольная селёдка в домашних условиях получается нежной
Спорт и фитнес
Врач Эдуард Безуглов назвал привычки, которые продлевают жизнь и сохраняют энергию
Культура и шоу-бизнес
Анфиса Чехова рассказала о сложностях совместной работы с женихом Александром Златопольским
Дом
Эксперты рассказали, как устроить вертикальное озеленение в квартире своими руками
Питомцы
Исследования показывают: волки нападают на кабанов только стаей и выбирают слабых особей
ДФО
Булочка пянсе из Владивостока признана уникальным культурным явлением порталом Worldkings
Красота и здоровье
Офтальмолог Наталья Гинкель: катаракта всё чаще развивается у пациентов после 55 лет
Технологии
Стартап Allium Engineering разработал арматуру с нержавеющим слоем для защиты мостов от коррозии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet