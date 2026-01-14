Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка ест булочку
Девушка ест булочку
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:38

Зависимость от сладкого оказалась мифом: что на самом деле заставляет тянуться к конфетам

Тяга к сладкому может говорить о стрессе и тревоге — диетолог Ромашина

Сладкое само по себе не формирует зависимость, проблема возникает, когда еда используется как способ справляться с эмоциями, объяснила нутрициолог, диетолог, специалист в области пищевого поведения Ольга Ромашина. О том, как эффективно справляться с перееданием и тягой к сладкому, она рассказала в беседе с NewsInfo.

Ромашина пояснила, что проблема заключается не в употреблении сладких продуктов, а в механизме эмоциональной регуляции, когда человек привыкает заедать тревогу, скуку или напряжение.

"Само по себе сладкое зависимость вызвать не может. Человек пытается справиться с эмоциями с помощью еды, в том числе сладкого, он может к этому привыкнуть, использовать сладкое для того, чтобы справиться с какими-то своими интенсивными или не очень интенсивными эмоциями", — пояснила специалист.

Эксперт отметила, что работа с таким состоянием должна быть комплексной. Она включает выстраивание регулярного и сбалансированного рациона, а также обучение навыкам распознавания и проживания эмоций без участия еды.

"Для начала смотрим рацион человека, приводим к тому, чтобы он был сбалансированный, регулярный, чтобы в рационе были белки, сложные углеводы, клетчатка. Тогда, например, выбрать не сладкое, а другую еду в качестве эмоциональной регуляции гораздо проще. Когда человек не испытывает чувство голода, ему намеренно отказаться от избыточного количества сладкого гораздо проще, нежели человеку голодному", — пояснила диетолог.

По словам Ромашиной, когда человек начинает справляться с эмоциональным фоном, необходимость заедать чувства, в том числе сладким, постепенно исчезает.

"Учим человека распознавать эмоции, пытаться называть их, проживать. Посредством разбора ситуации по-другому посмотреть, эмоциональная реакция зависит не от ситуации, а от того, как человек ее интерпретирует", — говорит эксперт.

Диетолог подчеркнула: если простые приемы справиться с зависимостью от сладкого не работают, человеку лучше обратиться за помощью к специалисту, так как проблемы могут быть гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.

