Шоколадка как быстрое лекарство от усталости: что на самом деле происходит с огранизмом

Сладкое действительно может быстро дать ощущение энергии, но этот эффект быстро сменяется усталостью и раздражительностью, пояснила интегративный нутрициолог Юлия Шарапова. В беседе с NewsInfo она объяснила, почему сладости вызывают лишь кратковременный прилив сил.

Такой эффект сладостей связан с глюкозой, которая выступает основным топливом для клеток, пояснила нутрициолог. По ее словам, после сладкого человек может почувствовать прилив сил, но надолго этого не хватает.

"Сладкое — это глюкоза, наш мозг воспринимает ее как энергию. Плюс это еще выброс дофамина, получение удовольствия, немного повышается серотонин. Все вместе это вызывает прилив энергии", — пояснила Шарапова.

Она отметила, что после приема сладкого уровень сахара потом быстро снижается, появляется обратная реакция — сонливость, усталость и раздражительность.

"Человек начинает раздражаться, ему хочется есть, это быстрый скачок, не игра вдолгую. Сладким мы не можем постоянно контролировать свое настроение и силы", — рассказала эксперт.

Нутрициолог подчеркнула, что быстрые углеводы дают лишь моментальный эффект, тогда как более устойчивую энергию организму обеспечивают белки и сложные углеводы.