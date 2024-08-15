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Военкор Сладков: ВСУ переодеваются в гражданских в Курской области
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Военкор рассказал, как ВСУ обманывают местных жителей Курской области

Военкор Сладков: ВСУ переодеваются в гражданских в Курской области

Военнослужащие украинской армии, которые действуют в Курской области, переодеваются в мирных жителей и передвигаются по региону на отобранных у местных жителей машинах. Из-за этого их очень трудно обнаружить и ликвидировать. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Сладков.

"Я еще недавно сам недоуменно разводил руками: "Враги приехали на танках, а мы их ловим, как обычных боевиков"! И оказался неправ", — написал военкор в своем telegram-канале.

Кроме того, военкор прокомментировал введение режима контртеррористической операции (КТО). По его словам, соответствующие меры позволяют централизованно координировать действия по поимке украинских диверсантов в Курской, Брянской и Белгородской областях. Именно для этих целей создают группу, которая включает в себя представителей Росгвардии, МЧС, Министерства обороны РФ, а также ФСБ и МВД.

Режим контртеррористической операции в трех приграничных с Украиной регионах ввели 10 августа из-за осложнившейся ситуации.

Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

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