Мужчина и фастфуд
Мужчина и фастфуд
Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:12

Сладкая западня на полке: как яркие батончики превращаются в топливо для пандемии ожирения

Профессор Демин предложил ограничить рекламу сладостей для борьбы с ожирением

Ожирение всё чаще называют настоящей пандемией XXI века. Проблема стремительно распространяется и в нашей стране, затрагивая как взрослых, так и детей. По словам экспертов, одной из причин является доступность сладостей и фастфуда, которые буквально окружают нас в магазинах и заведениях питания.

Президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин, профессор ПМГМУ имени И. М. Сеченова и эксперт Всемирной организации здравоохранения, считает, что государство должно вмешаться в регулирование этой сферы.

"Всемирная организация здравоохранения давно бьет тревогу по поводу пандемии ожирения, которая, к сожалению, коснулась и детей", — заявил профессор Андрей Демин.

По мнению специалиста, сладости в яркой упаковке, выставленные в самых заметных местах, провоцируют расстройство пищевого поведения, а также способствуют развитию ожирения и связанных с ним болезней.

Почему сладости — проблема общественного здоровья

Яркая реклама и доступность сладостей усиливают тягу к сахару, особенно у детей. Если перед глазами постоянно находятся шоколадки и карамельки, устоять сложно. Это формирует привычку к быстрым углеводам и снижает интерес к более полезным продуктам.

Эксперт подчеркнул, что фастфуд и джанкфуд создают иллюзию сытости, но на деле лишают организм здоровья.

"Эта еда — "мусорная", потому что она человека обманывает и забирает здоровье", — добавил Демин.

Сравнение: сладости и полезные перекусы

Продукт Что даёт организму Последствия при регулярном употреблении
Конфеты, шоколад Быстрые углеводы, сахар Ожирение, диабет, кариес
Фрукты Витамины, клетчатка Улучшение пищеварения, энергия
Орехи и семена Белки, полезные жиры Сытость, поддержка сердца и сосудов
Йогурт без сахара Белок, кальций, пробиотики Поддержка микрофлоры кишечника

Советы шаг за шагом

  1. Избегайте покупки сладостей "на кассе" — планируйте список заранее.
  2. Заменяйте шоколадные батончики фруктами или орехами.
  3. Обращайте внимание на этикетку — ищите скрытый сахар.
  4. Старайтесь готовить перекусы дома: фрукты, бутерброды из цельнозернового хлеба.
  5. Ограничьте посещение заведений быстрого питания, особенно детьми.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: давать детям сладости в качестве награды.
    Последствие: формирование психологической зависимости от сахара.
    Альтернатива: использовать нематериальные поощрения — прогулки, игры, совместное время.

  • Ошибка: покупать ярко упакованные сладости у кассы.
    Последствие: лишние калории и избыточный вес.
    Альтернатива: держать дома набор полезных перекусов.

  • Ошибка: игнорировать состав продуктов.
    Последствие: высокий уровень "скрытого" сахара и соли.
    Альтернатива: выбирать товары с маркировкой "без добавленного сахара".

А что если государство введёт запрет?

Если ограничить рекламу сладостей и убрать их с "видных" мест, это снизит импульсивные покупки. По аналогии с табаком и алкоголем, уменьшение доступности может сократить потребление вредной еды. Но важно параллельно развивать культуру здорового питания, иначе люди просто будут искать альтернативу в другом сегменте фастфуда.

Плюсы и минусы регулирования

Подход Плюсы Минусы
Ограничение рекламы Снижение тяги у детей Сопротивление производителей
Убрать сладости с касс Меньше импульсивных покупок Недовольство ритейлеров
Обязательная маркировка Повышение информированности людей Требует контроля со стороны гос-ва

FAQ

Как сладости связаны с ожирением?
Они содержат быстрые углеводы, которые повышают уровень сахара в крови и откладываются в жир.

Сколько сахара можно в день?
ВОЗ рекомендует не более 25 г свободного сахара для взрослого человека.

Что лучше: полный отказ или ограничение сладкого?
Лучше ограничение. Полный запрет может вызвать срывы, а умеренные дозы позволяют удерживать баланс.

Мифы и правда

  • Миф: сахар даёт энергию и поэтому полезен.
    Правда: он даёт кратковременный подъём, но быстро вызывает упадок сил.

  • Миф: детские сладости "менее вредные".
    Правда: они содержат столько же сахара и добавок.

  • Миф: если заниматься спортом, можно есть сладкое без ограничений.
    Правда: даже активные люди подвержены риску ожирения и диабета при избытке сахара.

Исторический контекст

  1. В XIX веке сахар считался дорогим продуктом и был доступен только богатым.
  2. В XX веке массовое производство сделало его доступным для всех, что совпало с ростом ожирения.
  3. Сегодня многие страны ограничивают рекламу и продажу сладостей детям.

Сон и психология

Сахар влияет не только на тело, но и на психику. Избыточное его употребление связано с перепадами настроения, раздражительностью и бессонницей. Ограничение сладкого помогает нормализовать сон и снизить тревожность.

Три интересных факта

  1. Около 70% сахара в рационе поступает из "скрытых источников" — соусов, хлеба, колбас.
  2. Дети, потребляющие сладости ежедневно, имеют в 2 раза выше риск ожирения.
  3. Некоторые страны (например, Мексика и Великобритания) уже ввели "сахарный налог".

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

