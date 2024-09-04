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В США подросток устроил стрельбу в школе в штате Джорджия
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14-летний ученик устроил массовую стрельбу в школе Джорджии: четверо погибли, девять ранены

В США подросток устроил стрельбу в школе в штате Джорджия

В американском штате Джорджия произошла трагедия в одной из местных школ, где 14-летний ученик открыл огонь, в результате чего погибли четыре человека и девять получили ранения.

Об этом сообщил руководитель местного отделения ФБР Крис Ози на пресс-конференции, которая транслировалась на американских телеканалах.

"Среди погибших — двое учеников и двое учителей. Стрелок был задержан и является нашим подозреваемым", — заявил Ози. По его словам, подростка обвинят в убийстве и будут судить как совершеннолетнего.

Инцидент произошел утром в среду, и о нем незамедлительно проинформировали президента США Джо Байдена. В настоящее время ведется расследование причин и обстоятельств произошедшей трагедии.

Фото: www. flickr. com/André Gustavo Stumpf (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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