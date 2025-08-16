Череп в титане: нейрохирурги вернули к жизни ребёнка после страшной аварии

Падение с велосипеда обернулось для 5-летнего мальчика серьёзной травмой головы, но благодаря работе нейрохирургов ребёнок уже идёт на поправку.

Как всё произошло

В июле мальчик упал с велосипеда и ударился головой о кирпич. Полученные повреждения оказались крайне серьёзными: открытая черепно-мозговая травма и перелом лобной кости.

Сначала его доставили в Уржумскую ЦРБ, а затем санавиацией отправили в Киров, в Центр травматологии.

Сложная операция

Врачи выполнили редкое вмешательство по восстановлению целостности черепа. Для этого использовали титановую пластину, закреплённую специальными винтами. По данным Минздрава Кировской области, операция прошла успешно.

Восстановление

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и уже шутит, что "на велосипеде больше кататься не будет".