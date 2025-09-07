Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Череп древнего египтянина
Череп древнего египтянина
© Frontiers by Tondini, Isidro, Camarós, 2024 is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:37

Смешение эпох в черепе: когда 16 лет выглядят как 66, но машина разоблачает иллюзию

Антропологи представили модель машинного обучения для точного возраста по костям

Определение возраста человека по скелетным останкам — задача не из простых. Особенно когда речь идет о черепе, который может "стареть" по-разному в зависимости от образа жизни, наследственности и гормонального фона. Как же сделать этот процесс максимально точным? Ученый из Кунсткамеры предложил инновационный метод, который значительно снижает ошибки традиционных подходов.

Почему возраст по костям так важен?

Когда находят скелет или череп, первым делом нужно понять, сколько лет было человеку при смерти. В археологии это помогает понять образ жизни древних людей, а в судебной медицине — сопоставить останки с пропавшими без вести. Например, в современном обществе охотников-собирателей многие доживают до 70 и более лет, но скелетов с таким возрастом из каменного века почти не встречается. Точная дата смерти помогает делать правильные выводы и в науке, и в криминалистике.

Возраст по костям обычно определяют по степени сращения черепных швов и износу позвонков. Однако у разных людей эти процессы идут с разной скоростью. У кого-то швы срастаются к среднему возрасту, у других — только к пенсии. Кроме того, заболевания и образ жизни влияют на состояние суставов. Всё это приводит к частым ошибкам при определении возраста.

Новый метод: машинное обучение и точность

Иван Широбоков из Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) разработал метод, который учитывает вариативность сращения черепных швов и снижает вероятность ошибок. Он обучил алгоритм на базе машинного обучения, используя данные около тысячи черепов с уже известным возрастом, оцененным антропологами.

Тестирование алгоритма на 130 черепах из коллекции Кунсткамеры — где возраст был подтвержден письменными источниками — показало высокую точность, превосходящую традиционные методы.

Перспективы и применение

По словам ученого, новая методика универсальна и может применяться не только к черепу, но и к другим костям скелета. Это особенно важно, ведь череп сохраняется не всегда, а другие кости часто бывают единственным источником информации.

Справа — череп 16-летнего человека, слева — мужчины 66 лет. У второго шов между теменными костями частично зарос, что традиционно приводило к ошибкам в определении возраста. Новый метод позволяет избежать таких неточностей.

