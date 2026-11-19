Технический директор LYNXauto Андрей Бабушкин указывает на парадокс, который часто ускользает от внимания водителей: визуально допустимое состояние внешней стороны тормозной колодки может скрывать критический износ внутренних поверхностей, где деталь стачивается значительно сильнее. Самостоятельная оценка обычно опирается на ту сторону, что видна без разборки, однако именно там картина искажена. По словам специалиста, если на накладке остается 3-4 мм, замену следует проводить уже сейчас, несмотря на то, что формально до критического минимума в 2-2,5 мм еще есть запас. Доводить ресурс до этой грани он не советует, ведь на скользком покрытии даже небольшое снижение эффективности торможения способно обернуться потерей управления.

Ситуация становится особенно опасной при полном стирании фрикционного слоя. В таком случае торможение осуществляется по паре "сталь по чугуну", что приводит к критически низкому коэффициенту трения. Дополнительную угрозу несет сильное износ колодок: поршень тормозного цилиндра выходит почти на максимум, создавая риск перекоса и заклинивания механизма. Эти физические изменения влияют не только на силу торможения, но и на работу электронных ассистентов.

Механика против электроники

Бабушкин подчеркивает, что при исправных механизмах равномерный износ накладок сам по себе не должен мешать работе антиблокировочной системы (ABS) и систем курсовой устойчивости. Однако механические неполадки — затрудненный ход суппорта, искривление или заклинивание направляющих — нарушают эту логику. В такой ситуации активные системы безопасности не смогут функционировать корректно, даже если на автомобиль установлены новые колодки. Проблема укореняется не в расходе расходных материалов, а в физической геометрии и подвижности узлов, которые определяют способность машины следовать командам водителя.