Орехи
Орехи
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:07

Скрытая мощь под твердой скорлупой: орехи раскрывают тайный запас белка, сопоставимый с мясом

Белок орехов имеет несбалансированный аминокислотный состав — Вадим Высоцкий

Высокая концентрация питательных веществ делает орехи одним из самых насыщенных продуктов растительного происхождения: по калорийности они уступают только маслам. Об этом сообщает "Здравком". Несмотря на высокую стоимость, интерес к ним не снижается — большой выбор и выраженные пищевые свойства заставляют внимательнее разбираться, какие виды подходят для разных случаев.

Белковая основа и её специфика

Орехи, в том числе плоды, которые ботаника относит к костянкам и бобовым, выделяются высокой долей белка. Арахис, кешью и миндаль содержат до 27%, что сопоставимо с мясом, птицей и отдельными видами рыбы. На этом фоне сладкий каштан выглядит исключением — его состав заметно отличается. По белковому содержанию большинство орехов превосходят пшеничную и ржаную муку, а также крупы, включая манную и гречневую.

Однако биологическая ценность их белка ниже, чем у продуктов животного происхождения. Нутрициолог Вадим Высоцкий отмечает, что причина кроется в несбалансированном аминокислотном составе, характерном для растительных белков. Заменить животные белки такими же количествами орехов невозможно — их аминокислотный профиль ближе к зерновым и бобовым.

Жиры и углеводы в структуре орехов

Жирность орехов достигает 44-67%, что позволяет относить их к масличным культурам. По этому показателю они сопоставимы, а иногда и превосходят подсолнечник, рапс и кунжут. Исключением остаётся сладкий каштан, чьи свойства значительно мягче и менее жирны по сравнению с другими.

Углеводный состав представлен в основном крахмалом. Сладкий каштан содержит до 40% легкоусвояемых углеводов, что превышает показатели картофеля и батата. Основная масса пищевых волокон сосредоточена в кожуре ядра, а их количество влияет на скорость пищеварения и степень усвоения.

Витамины, минералы и формы употребления

Орехи богаты витаминами групп B и E, но почти лишены витамина С. Исключением становятся зелёные грецкие орехи: уровень витамина С достигает 1200 мг, однако по мере созревания он резко снижается до нескольких миллиграммов. Минеральный состав также значителен — особенно много магния и калия.

Орехи употребляют в сыром и жареном виде, используют в кулинарии и для получения орехового масла. Наибольшее распространение они получили в кондитерской промышленности, преимущественно в измельчённом виде. По словам Вадима Высоцкого, такая переработка облегчает усвоение: цельные ядра перевариваются хуже, а их плотная структура снижает доступность питательных веществ.

Роль в лечебном питании

Полиненасыщенные жирные кислоты, пищевые волокна, магний и отсутствие холестерина позволяют включать орехи в лечебные рационы. Они подходят при гипертонии, атеросклерозе и помогают регулировать работу кишечника. Включение грецких орехов и миндаля оправдано при заболеваниях почек и нарушении кровообращения.

Высокое содержание жира и пищевых волокон стимулирует желчевыделение. Поэтому орехи можно добавлять в диеты при болезнях печени и желчных путей. В тех объёмах, в которых они используются в составе кондитерских изделий, трудностей с пищеварением обычно не возникает.

