В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту нападения на местную жительницу

В Нижнем Новгороде начато расследование уголовного дела, связанного с попыткой изнасилования, после нападения мигранта на местную жительницу. Об этом сообщает региональное следственное управление Следственного комитета России.

Ранее в региональных Telegram-каналах появилась информация о том, что мигрант попытался изнасиловать жительницу Нижегородской области. В результате нападения женщине был поставлен диагноз перелома шейного позвонка, а также зафиксированы гематомы и ссадины. Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, запросил отчет о результатах следственных действий, а также итогах расследования.

Уголовное дело возбуждено по статье 131 УК РФ, касающейся покушения на изнасилование. В сообщении регионального следственного управления подчеркивается, что главе ведомства будет предоставлен отчет о ходе расследования инцидента с участием мигранта и молодой женщины.

