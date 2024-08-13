В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту нападения на местную жительницу

В Нижнем Новгороде начато расследование уголовного дела, связанного с попыткой изнасилования, после нападения мигранта на местную жительницу. Об этом сообщает региональное следственное управление Следственного комитета России.
Ранее в региональных Telegram-каналах появилась информация о том, что мигрант попытался изнасиловать жительницу Нижегородской области. В результате нападения женщине был поставлен диагноз перелома шейного позвонка, а также зафиксированы гематомы и ссадины. Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, запросил отчет о результатах следственных действий, а также итогах расследования.
Уголовное дело возбуждено по статье 131 УК РФ, касающейся покушения на изнасилование. В сообщении регионального следственного управления подчеркивается, что главе ведомства будет предоставлен отчет о ходе расследования инцидента с участием мигранта и молодой женщины.
Фото: www. dvidshub.net/Petty Officer 1st Class matthew leistikow (it is in the public domain)
США одобрили масштабную сделку по продаже военной техники Израилю
Госдепартамент США дал свое согласие на продажу Израилю разнообразной военной техники и вооружений на сумму более 1,5 миллиарда долларов, как сообщил Пентагон.
Сальдо сообщил о ремонтных работах в Геническе
Временное отключение электроснабжения произошло в административном центре Херсонской области, городе Геническе.
Власти Курской области заявили о восстановлении региона после победы над ВСУ
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в эфире "Соловьев Live" заявил, что регион восстановит все разрушенное в результате атак ВСУ и улучшит инфраструктуру. Он подчеркнул, что все будет подсчитано и восстановлено, причем сделано будет даже лучше, чем раньше.
Из Курской области эвакуировано более двух тысяч человек
Власти Курской области продолжают эвакуацию жителей приграничных районов в связи с напряженной обстановкой.