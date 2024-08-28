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СК РФ возбудил уголовное дело о попытке убийства после стычки мигрантов
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Во Владивостоке после массовой драки мигрантов с местными жителями возбуждено уголовное дело о покушении на убийство

СК РФ возбудил уголовное дело о попытке убийства после стычки мигрантов

В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту массовой драки между мигрантами и местными жителями на улице Давыдова во Владивостоке.

Следственный комитет РФ по Приморскому краю сообщил о начале расследования по подозрению в грубом нарушении общественного порядка и попытке убийства.

События, вызвавшие широкое обсуждение в местных Telegram-каналах, начались с конфликта двух иностранцев с жителем дома, где они арендовали жильё. Видеозапись, распространившаяся в сети, запечатлела большую толпу на улице и патрульный автомобиль полиции. Сообщалось, что инцидент произошел из-за того, что местный житель сделал замечание мигрантам, нарушавшим порядок в состоянии алкогольного опьянения. Один из них ответил на это применением физической силы.

После происшествия, 25 августа 2024 года, жильцы дома поделились информацией о конфликте в социальных сетях. На это отреагировали представители общественной организации, приехавшие к дому на улице Давыдова для выяснения деталей инцидента. В результате между ними и мигрантами возник новый конфликт, который привел к попытке убийства двух местных жителей. Нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле.

Следственные органы уже приступили к опросу свидетелей и проведению необходимых следственных действий, включая задержание подозреваемых. Также Следственный комитет Приморья намерен оценить действия сотрудников полиции, которые, по мнению следствия, могли не своевременно отреагировать на жалобы жильцов дома о нарушениях общественного порядка со стороны мигрантов.

Фото: commons. wikimedia.org/Patrickroque01 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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