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Бывшему замминистра обороны Попову предъявили обвинение в мошенничестве на 30 млн рублей
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СК: замминистра обороны Попову выдвинуто обвинение в мошенничестве в особо крупном размере

Бывшему замминистра обороны Попову предъявили обвинение в мошенничестве на 30 млн рублей

Следственные органы выдвинули обвинения в мошенничестве против экс-заместителя министра обороны Павла Попова. Об этом сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Она подчеркнула, что следователи инкриминируют генералу армии в отставке хищение 30 миллионов рублей из бюджета, совершенное организованной группой лиц с использованием служебного положения. Эти средства были предназначены для поддержки парка культуры и отдыха "Патриот" и одноименного выставочного центра.

Петренко также указала на соучастников Попова. Среди них упоминаются заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов.

Обвиняемый свою вину не признает.

Фото: Freepik.com

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