В СК РФ заведены уголовные дела в отношении трех сотрудников столичных миграционных подразделений

Против трех сотрудников московских миграционных подразделений возбуждены уголовные дела о мошенничестве, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"Уголовные дела возбуждены в отношении двух инспекторов Управления по вопросам миграции и одного сотрудника Центра временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве. Им инкриминируется мошенничество по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ," — сказано в обращении ведомства.

По версии следствия, до 7 августа подозреваемые ввели в заблуждение иностранцев, пообещав сократить срок их пребывания в России. За это они получили от иностранцев не менее 80 тысяч рублей, но эти действия не оказали никакого влияния на срок пребывания из-за отсутствия полномочий.

В ходе обысков по местам проживания и работы подозреваемых были обнаружены предметы и документы, подтверждающие их участие в преступлении.

"В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, и в ближайшее время подозреваемым планируется предъявить обвинение. Также они будут проверены на причастность к аналогичным преступлениям в московском регионе," — добавили в пресс-службе СК РФ.

Ранее глава ведомства Александр Бастрыкин провел связь между арендой квартир и ростом миграционной преступности из-за халатности арендодателей, принимающих в свои апартаменты приезжих.

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