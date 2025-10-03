Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
пальмовое масло
пальмовое масло
© commons.wikimedia.org by Elizaveta Usova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:04

Сковородка превращается в лабораторию: какое масло рождает токсины прямо в тарелке

Оливковое масло считается оптимальным выбором для повседневной жарки

Жареная еда остаётся слабостью для многих, но то, что окажется в тарелке, напрямую зависит от выбора масла. Вкус блюда, его текстура и главное — безопасность для организма зависят от того, какие жиры преобладают в составе. Одни масла сохраняют устойчивость на высоких температурах, другие превращаются в источник токсинов.

Сравнение масел для жарки

Масло Насыщенные жиры Мононенасыщенные Полиненасыщенные Подходит для жарки
Оливковое первого отжима ~13% ~75% ~12% Да
Арахисовое ~20% ~50% ~30% Да
Подсолнечное ~11% ~24% ~65% Нет
Кукурузное ~13% ~22% ~65% Нет
Соевое ~15% ~20% ~65% Нет
Сливочное масло 50%+ мало мало Нет
Пальмовое 40-50% средне мало Нет

Советы шаг за шагом

  1. Для повседневной жарки выбирайте оливковое масло первого отжима. Оно богато устойчивыми жирами и витаминами.

  2. Для высокой температуры (например, стейков или фритюра) используйте арахисовое масло.

  3. Подсолнечное, кукурузное и соевое применяйте только в холодных блюдах и салатах.

  4. Сливочное масло добавляйте в конце готовки для вкуса, но не используйте как основу для жарки.

  5. Храните масла в тёмном и прохладном месте, чтобы они не окислялись.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: жарить на подсолнечном масле.
    Последствие: образование канцерогенов при высокой температуре.
    Альтернатива: использовать оливковое масло.

  • Ошибка: готовить на сливочном или пальмовом жире.
    Последствие: перегрузка организма насыщенными жирами и холестерином.
    Альтернатива: заменить на арахисовое масло.

  • Ошибка: хранить масло открытым на свету.
    Последствие: ускоренное окисление и потеря пользы.
    Альтернатива: держать масло в плотно закрытой тёмной бутылке.

А что если…

А что если полностью отказаться от жарки? Запекание, тушение и приготовление на пару сохраняют вкус и витамины без риска образования токсинов. Но если отказаться от хрустящей корочки невозможно, лучше выбирать масла, устойчивые к нагреву.

Плюсы и минусы популярных масел

Масло Плюсы Минусы
Оливковое Богато полезными жирами, устойчиво к жарке Дороже других
Арахисовое Хорошо переносит высокие температуры Реже встречается, может вызвать аллергию
Подсолнечное Доступное и привычное Не подходит для жарки, образует токсины
Кукурузное Богато витамином Е Разрушается при нагревании
Соевое Содержит омега-3 Быстро окисляется при жарке
Сливочное Аромат и вкус Слишком много насыщенных жиров

FAQ

Какое масло лучше всего подходит для жарки?

Оливковое первого отжима — оптимальный вариант, а для высоких температур можно выбрать арахисовое.

Можно ли жарить на подсолнечном масле?

Нет, при нагревании оно образует токсичные соединения, лучше использовать его в салатах.

Чем заменить сливочное масло на сковороде?

Арахисовым или оливковым маслом, они сохраняют вкус и безопасны при нагреве.

Мифы и правда

  • Миф: любое масло одинаково полезно.
    Правда: состав жиров разный, и не все подходят для жарки.

  • Миф: сливочное масло безопаснее растительных.
    Правда: в нём слишком много насыщенных жиров.

  • Миф: подсолнечное масло — универсальное.
    Правда: оно подходит только для холодных блюд, а не для жарки.

Исторический контекст

  1. В Средиземноморье ещё с античности использовали оливковое масло для приготовления горячих блюд.

  2. В Азии популярность приобрело арахисовое масло благодаря устойчивости к высоким температурам.

  3. В СССР подсолнечное масло стало массовым, и его применяли для жарки, не зная о вреде.

  4. Сегодня знания о составе жиров позволяют делать более осознанный выбор.

Три интересных факта

  1. Температура дымления оливкового масла — около 190-210 °C, что делает его идеальным для жарки.

  2. Арахисовое масло активно используется в китайской кухне для приготовления блюд во фритюре.

  3. Подсолнечное масло содержит много витамина Е, но при жарке этот витамин почти полностью разрушается.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гериатр Юрий Миронов: молодость сегодня можно продлить до 40–45 лет сегодня в 2:01

Общество переписало правила: теперь молодость длится почти до полувека

Возраст перестал быть строгой цифрой: в 80 лет можно чувствовать себя молодым. Почему учёные и врачи предлагают расширить границы молодости?

Читать полностью » Иммунолог Владислав Жемчугов: вирус Коксаки вызывает тяжёлые формы болезни у детей сегодня в 1:18

Сыпь на ладонях и жар: вирус Коксаки накрывает детей волной неожиданных симптомов

Сыпь, температура, боли и расстройства пищеварения: вирус Коксаки снова распространяется среди детей в России. Врачи предупреждают, что болезнь коварна.

Читать полностью » Врач Инна Невзорова: застой слизи при простуде повышает риск бронхита и пневмонии сегодня в 0:15

Слизь не уходит сама: вот как простуда запускает цепочку смертельно опасных осложнений

Застой слизи при простуде может показаться безобидным, но врачи предупреждают: именно он часто становится причиной тяжелых осложнений.

Читать полностью » Врачи: плавающие помутнения чаще связаны с изменениями стекловидного тела и неопасны вчера в 23:47

"Мушки" перед глазами: сигнал усталости или тревожный звонок

Плавающие помутнения в глазах могут сигнализировать о серьезных проблемах. Узнайте, какие симптомы требуют внимания и как сохранить здоровое зрение.

Читать полностью » Дерматолог Крис Адигун: обычные дезодоранты не предназначены для использования на всём теле вчера в 23:14

Новый тренд красоты: дезодорант теперь нужен не только под руками

Летом вопрос свежести особенно актуален. Можно ли одним средством убрать запах сразу в нескольких зонах? Разбираемся, как работают универсальные дезодоранты и есть ли от них толк.

Читать полностью » Врачи: боль и давление за глазами часто связаны с мигренью, кластерными болями или перенапряжением глаз вчера в 22:36

Когда боль прячется за глазами: что на самом деле её вызывает

Головная боль за глазами - распространенная проблема. Узнайте о типах боли, способах диагностики и эффективных методах профилактики головной боли.

Читать полностью » Витамин С, ретинол и кислоты помогают осветлить пигментацию при правильном использовании — данные экспертов вчера в 22:10

Тёмные пятна живут дольше, чем прыщи: почему кожа не прощает спешки

Даже дорогие сыворотки не помогут, если вы допускаете эти ошибки в уходе: они делают пигментные пятна заметнее и мешают коже восстановиться.

Читать полностью » Учёные: фрукты снижают негативное влияние микрочастиц PM2,5 на дыхательную систему вчера в 21:54

Загрязнение воздуха растёт, но один продукт удерживает лёгкие от разрушения

Новые исследования подтверждают, как фрукты защищают лёгкие от загрязнённого воздуха, особенно у женщин. Узнайте, как небольшое изменение рациона может снизить потерю функции лёгких.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Эксперты: орхидею фаленопсис в настенной композиции нужно поливать ежедневно
Культура и шоу-бизнес

Ирина Аллегрова вернётся на сцену только с гонораром 15 млн рублей —"Абзац"
Садоводство

Осеннее удобрение: агрономы рекомендуют сочетать органику и минералы для урожая
Авто и мото

Глава R&D BMW Йоахим Пост: в ближайшие два года выйдут 40 новых моделей
Технологии

Эксперт МФТИ: создать полностью российский смартфон невозможно
Наука

Мозжечок признан ключевой мишенью для лечения алкогольной абстиненции — американские учёные
ПФО

В Саратовскую область из Казахстана мигрировали более 1 млн сайгаков — пострадали 18,5 тыс. гектаров полей
Спорт и фитнес

Контрерас: подъём таза со штангой и упражнения с резинкой лучше развивают ягодичные мышцы, чем приседания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet