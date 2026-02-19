Зеленый мигает, нога на газ: опасные мифы, которые приводят к ДТП

Многие водители заблуждаются, считая, что пересечение одинарной сплошной менее наказуемо, чем двойной, отметил автоэксперт, специалист по контраварийному вождению, автожурналист Егор Васильев. О распространенных мифах о правилах дорожного движения он рассказал в беседе с MosTimes.

Среди автомобилистов, пояснил эксперт, укоренилось немало ошибочных представлений о правилах дорожного движения. В частности, многие уверены, что одинарная сплошная линия разметки менее "страшная", чем двойная, хотя с точки зрения последствий это не так.

"Часто водители думают, что пересечение двойной сплошной и одинарной сплошной это совершенно разные нарушения по последствиям, на самом деле абсолютно идентичные. То же самое касается и последовательности проезда перекрестков, очень часто люди придумывают какие-то истории, связанные с тем, где главная дорога, где нет", — отметил Васильев.

Эксперт также обратил внимание на так называемое негласное правило "плюс двадцать", когда водители ориентируются не на установленный скоростной режим, а на допустимое превышение без штрафа. По его словам, подобный подход особенно опасен в городской среде, где даже незначительное увеличение скорости резко повышает риск фатальных последствий для пешеходов.

"С одной стороны, в правилах зафиксирован скоростной режим, знаки ограничения скорости, превышение скорости. В то же время существуют "негласные" правила, при которых превышение скорости на двадцать километров в час, якобы, не страшно, это не штрафуется. И это довольно странная история", — подчеркнул Васильев.

Специалист обратил внимание еще на одно распространенное заблуждение среди водителей.