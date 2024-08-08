Тоже страдают: учёные опровергли миф о том, что кошки не умеют привязываться

Независимость и отчуждённость кошек является стереотипом, выяснили учёные из Оклендского университета в США. Они провели исследование, которое показало, что мурлыки способны глубоко привязываться к другим питомцам в доме и скорбеть в случае их смерти. Результаты исследования опубликованы в издании Applied Animal Behavior Science.

В исследовании участвовали более 450 владельцев кошек, недавно потерявших другого питомца — собаку или ещё одну кошку.

Выяснилось, что чем дольше питомцы прожили бок о бок, тем сильнее скорбь кошки по умершему товарищу. Также на глубину страданий животного влияли отношения с другим питомцем при его жизни.

Признаками скорби у кошки были проблемы со сном, отказ от пищи и игр, а также выражающие печаль звуки. Некотоыре кошки после утраты товарища стремились больше времение проводить с хозяином.

Профессор университета Окленда Дженнифер Вонк опровергла миф, что кошки антисоциальны и независимы. Она подчеркнула, что кошки склонны объединяться и формировать иерархии, что является признаком прочных социальных связей.

Фото: Freepik.