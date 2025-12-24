Кусок еды перекрыл дыхание: одно резкое движение может спасти жизнь

Прием Геймлиха остается самым эффективным способом помочь человеку, если он подавился, а удары по спине могут только ухудшить ситуацию, пояснил травматолог, ортопед, остеопат Константин Терновой. О том, как действовать в подобных случаях, специалист рассказал в беседе с NewsInfo.

Терновой отметил, что при попадании пищи или инородного предмета в дыхательные пути важно действовать быстро и правильно, так как распространенные инстинктивные действия часто оказываются ошибочными и небезопасными.

"Называется прием Геймлиха. Он заключается в том, что мы подходим сзади к человеку, руки кладем там, где заканчивается грудина, где грудная клетка заканчивается, начинается желудок и резким ударом бьем в проекцию солнечного сплетения в это место. И тогда человек это выплёвывает назад. Ребёнка ставите на стул, он ростом ниже, чтобы он сравнялся с вами в росте. И делайте то же самое", — сказал травматолог.

Он подчеркнул, что хлопки по спине могут привести к обратному эффекту и усугубить ситуацию, так как застрявший предмет способен продвинуться еще глубже в дыхательные пути. По его словам, именно поэтому важно использовать корректную технику, а не полагаться на распространенные, но опасные советы.

"Стучать поверх лопаток чревато тем, что еда будет проваливаться внутрь", — добавил Терновой.

Эксперт также уточнил, что в случае с совсем маленькими детьми возможны другие варианты помощи, однако подобные ситуации требуют особой осторожности и понимания, чем именно поперхнулся ребенок.