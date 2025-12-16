Скользкий путь в школу: что скрывается за решением родителей оставить детей дома в Магадане

В Магадане в связи с ухудшением погодных условий было принято решение оставить посещение школьных занятий для учащихся 1-8 классов (вторая смена) на усмотрение родителей. Об этом сообщается в публикации портала "КОЛЫМА-ИНФОРМ".

Безопасность детей в условиях непогоды

Мэр города Магадана Лариса Поликанова обратилась к родителям с просьбой оценить безопасность пути ребёнка в школу и обратно. В условиях плохих погодных условий, когда дороги могут быть скользкими или занесёнными снегом, важно учитывать возможные риски, чтобы избежать несчастных случаев.

"Прошу оценить возможность безопасного пути ребёнка в школу и обратно. А также напоминаю о необходимости предупредить классного руководителя о принятом решении", — отметила Лариса Поликанова, мэр города Магадана.

Ответственность родителей

Мэр подчеркнула, что в подобных ситуациях родители должны принять решение на основе условий и безопасности, не подвергая риску здоровье ребёнка. В случае решения не отправлять детей в школу, родители должны сообщить об этом классному руководителю.

Лариса Поликанова также напомнила родителям о важности заботы о безопасности детей и призвала их к осторожности в условиях зимней непогоды.