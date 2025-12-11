Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Авария на дороге
Авария на дороге
© wikimedia.org by Щекинов Алексей Викторович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:58

Скользкая декабрьская геометрия: один занос — и маршрут меняется на больничную палату

Полиция выясняет обстоятельства аварии на зимней трассе Приморья — пресс-служба УМВД

Сложные дорожные условия в Партизанском районе Приморья вновь привели к аварии: на заснеженной трассе автомобиль съехал в кювет, пострадала пассажирка. Об этом сообщает PrimaMedia со ссылкой на данные пресс-службы УМВД России по Приморскому краю.

Как произошла авария

По предварительным данным, причиной ДТП стал снежный накат и несоответствие скорости дорожной обстановке. За рулём автомобиля Nissan Latio находился 28-летний мужчина, который двигался из Находки в сторону Артёма. В результате он не справился с управлением, и транспортное средство после заноса оказалось в кювете. Травмы получила 23-летняя пассажирка — её доставили в больницу.

"По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Nissan Latio, двигаясь со стороны Находки в направлении Артёма, не учёл погодные и дорожные условия, не выбрал безопасную скорость для движения, потерял управление и допустил боковой занос с последующим съездом автомобиля в кювет. В результате происшествия, 23-летняя женщина-пассажир получила травмы. Пострадавшая госпитализирована", — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Приморскому краю.

По сведениям ведомства, стаж водителя составляет восемь лет. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии, включая состояние дорожного покрытия и действия участников движения.

Массовое ДТП и проблемы зимних трасс

Эта авария стала не единственным происшествием в регионе. Вечером 10 декабря на трассе "Душкино — Ливадия" столкнулись восемь автомобилей. Причиной также стала скользкая дорога, что привело к цепной реакции столкновений. Прокуратура Приморья начала проверку соблюдения правил содержания этой трассы, включая расчистку и обработку покрытия.

Проблемы управления транспортом в сложных погодных условиях поднимаются в регионе регулярно. На круглом столе, посвящённом профилактике езды в нетрезвом состоянии, врио начальника ГАИ Приморья Юрий Колесников напомнил, что одной из ключевых причин аварий остаётся превышение скорости. По его словам, водители нередко находят способы обходить камеры фиксации, что провоцирует рискованную манеру движения. На высокой скорости сложнее контролировать автомобиль на поворотах, что повышает вероятность заноса или выезда на встречную полосу.

Опыт последних ДТП показывает, что сочетание неблагоприятной погоды и нарушений ПДД остаётся серьёзным фактором аварийности в регионе, особенно в декабре, когда дорожные условия меняются стремительно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В едином режиме ДФО и Арктики появится порог рентабельности — Трутнев вчера в 6:11
Льготы больше не для всех: новый режим на Дальнем Востоке заставит сверхприбыльные проекты платить по полной

Введение единого преференциального режима на Дальнем Востоке и в Арктике меняет подход к поддержке: высокорентабельные проекты получат иное налогообложение.

Читать полностью » Комитет Госдумы поддержал исключения для единственных торговых точек — Сергей Леонов вчера в 4:22
Остановки под запретным куполом: Госдума готовит новый удар по продаже сигарет и вейпов

Законопроект о запрете продажи табака и вейпов на остановках получил новые поправки, которые могут изменить правила для небольших населённых пунктов.

Читать полностью » Толчок магнитудой 4,4 ощутили в Северо-Курильске — сейсмостанция Южно-Сахалинск вчера в 3:53
Архипелаг услышал гул глубин: новое землетрясение напоминает о нестабильности Курильской дуги

У Курильских островов зафиксирован ощутимый толчок магнитудой 4,4. Специалисты уточняют параметры эпицентра и продолжают мониторинг региона.

Читать полностью » Елочные базары во Владивостоке откроются уже 12 декабря — ДВ — РОСС 09.12.2025 в 16:25
Власти выходят в рейды: нелегальные точки продаж ёлок обещают устранять ежедневно

Во Владивостоке откроются десятки елочных базаров, а власти начнут ежедневные рейды. Как город готовится к сезону новогодней торговли — и что ждёт нарушителей.

Читать полностью » Эксперт Алина Иванова предсказала судьбоносные повороты по друидской системе — ИА PrimaMedia 09.12.2025 в 16:25
Три дерева — три удара по стабильности: друидский прогноз намекает на декабрь, меняющий всё

Древний кельтский календарь выделяет три знака, которым декабрь 2025 года принесёт резкие перемены и мощный жизненный подъём.

Читать полностью » Корабли ТОФ отработали сопровождение подводной цели — ДВ — РОСС 09.12.2025 в 16:25
Учения, где ошибка стоит дорого: моряки ТОФ отработали комплексный поиск и нейтрализацию подводной цели

В Японском море корабли и подлодка ТОФ разыграли поиск скрытой цели и её уклонение, отработав связку противолодочных действий в условиях, близких к боевым.

Читать полностью » Приморцы дебютировали с 23 наградами на Кубке России — Олег Докучаев 09.12.2025 в 16:25
Приморский прорыв в ледяной воде: юниоры собрали полный комплект наград и удивили фаворитов турнира

Молодёжная сборная Приморья ярко дебютировала на первом этапе Кубка России по зимнему плаванию, взяв 23 медали и обозначив новые амбиции команды.

Читать полностью » В Арсеньеве запустили подъёмники горнолыжного комплекса — ИА PrimaMedia 09.12.2025 в 16:25
Арсеньевский склон оживает: над горой включили подъёмники, и зима начинает свой отсчёт

Горнолыжный курорт в Арсеньеве выходит на финишную прямую: подъёмники запускают уже в декабре, а полная сдача объекта запланирована на следующий год.

Читать полностью »

Новости
ДФО
Предприятие выплатило 190 тысяч за травму с ампутацией пальцев — прокуратура
Красота и здоровье
В Приморье зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ — Роспотребнадзор
ДФО
Очередь на жильё для детей сирот в Приморье сократилась на 426 человек — Минтруд
ДФО
В продукции фастфуда нашли пятикратное превышение обсемённости — Россельхознадзор
Туризм
Италия лидирует по бронированию туров на весну 2026 года — OneTwoTrip
УрФО
Поезд Деда Мороза собрал у вокзала Ишима 3000 человек — МегаТюмень
Питомцы
Владельцы котов пожаловались на корм после болезни питомцев — ветеринар
УрФО
Челябинская область отменит бесплатное молоко для школьников с 2026 года — Минобрнауки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet