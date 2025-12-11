Скользкая декабрьская геометрия: один занос — и маршрут меняется на больничную палату

Сложные дорожные условия в Партизанском районе Приморья вновь привели к аварии: на заснеженной трассе автомобиль съехал в кювет, пострадала пассажирка. Об этом сообщает PrimaMedia со ссылкой на данные пресс-службы УМВД России по Приморскому краю.

Как произошла авария

По предварительным данным, причиной ДТП стал снежный накат и несоответствие скорости дорожной обстановке. За рулём автомобиля Nissan Latio находился 28-летний мужчина, который двигался из Находки в сторону Артёма. В результате он не справился с управлением, и транспортное средство после заноса оказалось в кювете. Травмы получила 23-летняя пассажирка — её доставили в больницу.

"По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Nissan Latio, двигаясь со стороны Находки в направлении Артёма, не учёл погодные и дорожные условия, не выбрал безопасную скорость для движения, потерял управление и допустил боковой занос с последующим съездом автомобиля в кювет. В результате происшествия, 23-летняя женщина-пассажир получила травмы. Пострадавшая госпитализирована", — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Приморскому краю.

По сведениям ведомства, стаж водителя составляет восемь лет. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии, включая состояние дорожного покрытия и действия участников движения.

Массовое ДТП и проблемы зимних трасс

Эта авария стала не единственным происшествием в регионе. Вечером 10 декабря на трассе "Душкино — Ливадия" столкнулись восемь автомобилей. Причиной также стала скользкая дорога, что привело к цепной реакции столкновений. Прокуратура Приморья начала проверку соблюдения правил содержания этой трассы, включая расчистку и обработку покрытия.

Проблемы управления транспортом в сложных погодных условиях поднимаются в регионе регулярно. На круглом столе, посвящённом профилактике езды в нетрезвом состоянии, врио начальника ГАИ Приморья Юрий Колесников напомнил, что одной из ключевых причин аварий остаётся превышение скорости. По его словам, водители нередко находят способы обходить камеры фиксации, что провоцирует рискованную манеру движения. На высокой скорости сложнее контролировать автомобиль на поворотах, что повышает вероятность заноса или выезда на встречную полосу.

Опыт последних ДТП показывает, что сочетание неблагоприятной погоды и нарушений ПДД остаётся серьёзным фактором аварийности в регионе, особенно в декабре, когда дорожные условия меняются стремительно.