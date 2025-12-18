Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
компьютер в больнице
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:52

Сколько детей получат помощь: новые возможности для детей с тяжелыми заболеваниями в Приморье

В Приморском крае в 2026 году планируется создание современного центра медицинской реабилитации для детей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

Проект центра медицинской реабилитации

Новый центр будет размещён на базе Краевой детской клинической больницы №1 во Владивостоке. В рамках проекта запланировано капитальное ремонтирование здания больницы, для чего предусмотрено 276 миллионов рублей из бюджета.

Оказание специализированной помощи

Центр будет специализироваться на оказании медицинской реабилитации детям с тяжёлыми и сложными заболеваниями. Он предоставит помощь в условиях круглосуточного и дневного стационара. Каждый год центр сможет обслуживать более 4 тыс. детей, из которых около 800 пациентов будут лечиться по профилям онкология и онкогематология.

В структуре нового учреждения предусмотрены 30 коек круглосуточного стационара, отделение дневного стационара, палата реанимации и интенсивной терапии, а также отделение амбулаторной помощи.

Цели и значимость проекта

Власти региона подчеркнули, что поддержка здоровья детей и укрепление системы охраны материнства и детства являются важными целями национального проекта "Семья".

"Реализация проекта направлена на повышение доступности и качества специализированной медицинской помощи детям Приморского края", — отмечается в пресс-релизе.

