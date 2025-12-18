Сколько детей получат помощь: новые возможности для детей с тяжелыми заболеваниями в Приморье

В Приморском крае в 2026 году планируется создание современного центра медицинской реабилитации для детей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

Проект центра медицинской реабилитации

Новый центр будет размещён на базе Краевой детской клинической больницы №1 во Владивостоке. В рамках проекта запланировано капитальное ремонтирование здания больницы, для чего предусмотрено 276 миллионов рублей из бюджета.

"В Приморье на 2026 год планируется создание современного центра медицинской реабилитации для детей. Для этого будет отремонтировано здание Краевой детской клинической больницы №1 во Владивостоке", — говорится в сообщении.

Оказание специализированной помощи

Центр будет специализироваться на оказании медицинской реабилитации детям с тяжёлыми и сложными заболеваниями. Он предоставит помощь в условиях круглосуточного и дневного стационара. Каждый год центр сможет обслуживать более 4 тыс. детей, из которых около 800 пациентов будут лечиться по профилям онкология и онкогематология.

В структуре нового учреждения предусмотрены 30 коек круглосуточного стационара, отделение дневного стационара, палата реанимации и интенсивной терапии, а также отделение амбулаторной помощи.

Цели и значимость проекта

Власти региона подчеркнули, что поддержка здоровья детей и укрепление системы охраны материнства и детства являются важными целями национального проекта "Семья".

"Реализация проекта направлена на повышение доступности и качества специализированной медицинской помощи детям Приморского края", — отмечается в пресс-релизе.

Реализация проекта направлена на повышение доступности и качества специализированной медицинской помощи детям Приморского края.