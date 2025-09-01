Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Skoda Yeti
Skoda Yeti
© Wikipedia by Luchesar V. ILIEV is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:28

Skoda Yeti скрывает больше, чем кажется: к чему не готов даже опытный водитель

Названы главные недостатки Skoda Yeti первого поколения — данные Fresh Auto

Skoda Yeti первого поколения по-прежнему остается популярной моделью на российском рынке. Однако, несмотря на внешний вид, практичность и хорошие ходовые характеристики, у этой машины есть заметные недостатки. Об этом напомнил Евгений Житнухин, коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh, в своём комментарии.

С чем придётся столкнуться владельцам Yeti

Первое, на что обращают внимание владельцы подержанных Skoda Yeti — это работа электроники. Со временем появляются сбои: то глючит климат-контроль, то некорректно работает мультимедиа. У некоторых экземпляров проблемы наблюдаются и с электронными помощниками, такими как парктроники или системы стабилизации. Это не только раздражает, но и потенциально опасно, если речь идет о системах, отвечающих за безопасность.

Второй частый недостаток — это подвеска. Несмотря на кроссоверную внешность и дорожный просвет в 180 мм, ресурс компонентов подвески довольно скромный. На российских дорогах элементы подвески "устают" быстрее, чем хотелось бы. Многие владельцы сталкиваются с необходимостью ремонта уже после 50-70 тысяч километров пробега, особенно если машина регулярно передвигается по неровным покрытиям или зимой ездит по плохим дорогам.

Третья претензия — к лакокрасочному покрытию. На многих автомобилях, особенно первых лет выпуска, краска быстро тускнеет, появляются сколы и коррозия. За кузовом требуется внимательный уход, а при перепродаже недостатки внешнего вида могут повлиять на цену.

"Из минусов Skoda Yeti первого поколения можно выделить нестабильную работу электронных систем, непродолжительный срок эксплуатации элементов подвески и слабое лакокрасочное покрытие", — отметил коммерческий директор Евгений Житнухин.

Плюсы модели, которые ценят покупатели

Тем не менее, несмотря на вышеперечисленные минусы, у Yeti есть ряд преимуществ, за которые его и любят. В первую очередь — это высокий клиренс, удобный салон с качественными материалами отделки, а также отличная обзорность. Машина компактная, но в то же время комфортная как для водителя, так и для пассажиров. Особенно хорошо Yeti проявляет себя в городском цикле, где нужны маневренность и уверенность при парковке.

Skoda Yeti поставлялась с широким выбором двигателей. Среди бензиновых — популярные 1.2 и 1.4 TSI, а также 1.8-литровые версии. Были и дизельные модификации объемом 2.0 литра. По данным специалистов, срок службы большинства моторов составляет около 250 тысяч километров, при условии, что владелец не пренебрегал регулярным обслуживанием и использовал качественные расходники.

Трансмиссии: надёжность не у всех

Отдельного разговора заслуживают коробки передач, которые устанавливались на Yeti. Наиболее надёжной считается 6-ступенчатая механика. Она способна отработать 250 тысяч километров без серьёзного ремонта, если не пренебрегать своевременной заменой масла и не перегружать трансмиссию.

Чуть меньше ресурс у 6-ступенчатого автомата Aisin TF60-SN — примерно 200 тысяч километров. Однако при регулярной замене масла и установке внешнего радиатора охлаждения коробка может "жить" дольше. Такие меры помогают снизить риск перегрева и преждевременного износа накладок блокировки гидротрансформатора.

Сложнее обстоят дела с роботизированной 7-ступенчатой DSG DQ200, особенно в комплектациях с турбомотором 1.2. Эта коробка имеет сухие сцепления, из-за чего нередко требует капитального вмешательства уже к 100 тысячам километров. Причина — перегрев, пробуксовки и быстрый износ сцеплений. В условиях городских пробок и частых остановок ресурс снижается ещё сильнее.

"Некоторые модели были оснащены 7-ступенчатой коробкой DQ200 с сухими сцеплениями, которая может требовать ремонта уже на пробеге до 100 тыс. километров из-за повышенного износа", — добавил специалист.

Полный привод: не всё так плохо

Yeti предлагалась как с передним, так и с полным приводом. Во втором случае использовалась муфта Haldex. По отзывам владельцев, система достаточно надёжна, но требует внимания. Масло в муфте необходимо менять каждые 30-40 тысяч километров, в противном случае возможны сбои в работе или полный выход узла из строя.

В условиях российской зимы и бездорожья полный привод — ощутимое преимущество. Он позволяет уверенно трогаться на льду, ездить по нечищеным дорогам и выбираться из снежной каши. Но при покупке важно убедиться, что система работает корректно — диагностика у специалиста обязательна.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автоинструктор объяснил, как правильно пользоваться стояночным тормозом зимой сегодня в 2:53

Ручник не прощает ошибок: маленькая привычка, которая оборачивается проблемами

Почему автоинструкторы советуют осторожнее пользоваться "ручником" зимой и какие ошибки чаще всего совершают водители при парковке в мороз.

Читать полностью » Автосервисы напомнили, что грязный воздушный фильтр может повредить двигатель сегодня в 2:26

Почти все водители делают ошибку: как неправильно очищенный фильтр вредит двигателю

Многие водители недооценят важность воздушного фильтра. Оказывается, от него зависит не только здоровье двигателя, но и его мощность. Узнайте, что выбрать: стандартный или спортивный фильтр.

Читать полностью » Авито Авто: KAYO и ИЖ стали самыми популярными мотоциклами у россиян в 2025 году сегодня в 1:52

Мотоциклы, мопеды и скутеры: кого выбрали россияне в сезоне-2025

В мотосезоне-2025 россияне удивили выбором: от старых "Юпитеров" до китайских новинок. Какие бренды и модели оказались в центре внимания?

Читать полностью » Специалисты: спортивный режим коробки передач полезен в городских пробках сегодня в 1:22

Пробки, светофоры и спортивный режим: секрет, который стоит использовать всем

Спортивный режим коробки передач в городе? Эксперты объясняют, почему это выгодно для вашего автомобиля и как это влияет на ресурсы трансмиссии. Узнайте больше!

Читать полностью » Peugeot обновил 308: новые Matrix LED, гибрид на 195 л.с. и мягкий гибрид 1.2 сегодня в 0:56

Гибрид, который едет дальше, чем многие электрокары: Peugeot удивил сочетанием

Peugeot представил обновлённый 308 с новыми технологиями, улучшенной мощностью и расширенными возможностями. Что ещё изменилось в популярной модели?

Читать полностью » Специалисты: топливо в герметичной таре сохраняет свои свойства до 5 месяцев сегодня в 0:22

Топливо в баке через два месяца: почему вам стоит об этом знать, если не хотите поломку двигателя

Как долго можно хранить бензин в автомобиле и как правильно его сохранить для использования? Узнайте о правилах хранения топлива и его влиянии на двигатель.

Читать полностью » Эксперт раскрыл риски ранней и поздней замены шин вчера в 23:27

Когда торопиться не стоит: эксперт о главной ошибке при "переобувке"

Эксперт рассказал, когда лучше менять летние шины на зимние: ориентироваться нужно на среднесуточную температуру, а не только на дневное тепло.

Читать полностью » Автомеханик назвал основные ошибки водителей при эксплуатации АКПП вчера в 23:11

Автомат не ломается просто так: ошибки, которые дорого обходятся

Узнайте, какие распространенные ошибки водителей при использовании автоматических трансмиссий могут сократить срок службы коробки передач. Изучите советы по обслуживанию и эксплуатации!

Читать полностью »

Новости
Дом

В каких случаях бытовая химия не справляется с клопами
Спорт и фитнес

Брэд Годболд: плавание помогает похудеть и безопасно для суставов
Наука и технологии

Техническое обслуживание мозга: простые способы восстановить ясность мышления
Садоводство

Шпалера в форме А: оптимальная для крупных овощей, таких как дыни и кабачки
Красота и здоровье

Врач Кайван Хан назвал симптомы заболеваний ЖКТ, которые нельзя игнорировать
Красота и здоровье

Питание для сидячей работы: секреты от врача для поддержания стройности и здоровья
Питомцы

Ветеринары объяснили, что сено должно быть основой рациона кроликов и шиншилл
Спорт и фитнес

Лиз Фэйсон назвала растяжку до пальцев ног показателем здоровья суставов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru