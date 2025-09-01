Skoda Yeti скрывает больше, чем кажется: к чему не готов даже опытный водитель

Skoda Yeti первого поколения по-прежнему остается популярной моделью на российском рынке. Однако, несмотря на внешний вид, практичность и хорошие ходовые характеристики, у этой машины есть заметные недостатки. Об этом напомнил Евгений Житнухин, коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh, в своём комментарии.

С чем придётся столкнуться владельцам Yeti

Первое, на что обращают внимание владельцы подержанных Skoda Yeti — это работа электроники. Со временем появляются сбои: то глючит климат-контроль, то некорректно работает мультимедиа. У некоторых экземпляров проблемы наблюдаются и с электронными помощниками, такими как парктроники или системы стабилизации. Это не только раздражает, но и потенциально опасно, если речь идет о системах, отвечающих за безопасность.

Второй частый недостаток — это подвеска. Несмотря на кроссоверную внешность и дорожный просвет в 180 мм, ресурс компонентов подвески довольно скромный. На российских дорогах элементы подвески "устают" быстрее, чем хотелось бы. Многие владельцы сталкиваются с необходимостью ремонта уже после 50-70 тысяч километров пробега, особенно если машина регулярно передвигается по неровным покрытиям или зимой ездит по плохим дорогам.

Третья претензия — к лакокрасочному покрытию. На многих автомобилях, особенно первых лет выпуска, краска быстро тускнеет, появляются сколы и коррозия. За кузовом требуется внимательный уход, а при перепродаже недостатки внешнего вида могут повлиять на цену.

"Из минусов Skoda Yeti первого поколения можно выделить нестабильную работу электронных систем, непродолжительный срок эксплуатации элементов подвески и слабое лакокрасочное покрытие", — отметил коммерческий директор Евгений Житнухин.

Плюсы модели, которые ценят покупатели

Тем не менее, несмотря на вышеперечисленные минусы, у Yeti есть ряд преимуществ, за которые его и любят. В первую очередь — это высокий клиренс, удобный салон с качественными материалами отделки, а также отличная обзорность. Машина компактная, но в то же время комфортная как для водителя, так и для пассажиров. Особенно хорошо Yeti проявляет себя в городском цикле, где нужны маневренность и уверенность при парковке.

Skoda Yeti поставлялась с широким выбором двигателей. Среди бензиновых — популярные 1.2 и 1.4 TSI, а также 1.8-литровые версии. Были и дизельные модификации объемом 2.0 литра. По данным специалистов, срок службы большинства моторов составляет около 250 тысяч километров, при условии, что владелец не пренебрегал регулярным обслуживанием и использовал качественные расходники.

Трансмиссии: надёжность не у всех

Отдельного разговора заслуживают коробки передач, которые устанавливались на Yeti. Наиболее надёжной считается 6-ступенчатая механика. Она способна отработать 250 тысяч километров без серьёзного ремонта, если не пренебрегать своевременной заменой масла и не перегружать трансмиссию.

Чуть меньше ресурс у 6-ступенчатого автомата Aisin TF60-SN — примерно 200 тысяч километров. Однако при регулярной замене масла и установке внешнего радиатора охлаждения коробка может "жить" дольше. Такие меры помогают снизить риск перегрева и преждевременного износа накладок блокировки гидротрансформатора.

Сложнее обстоят дела с роботизированной 7-ступенчатой DSG DQ200, особенно в комплектациях с турбомотором 1.2. Эта коробка имеет сухие сцепления, из-за чего нередко требует капитального вмешательства уже к 100 тысячам километров. Причина — перегрев, пробуксовки и быстрый износ сцеплений. В условиях городских пробок и частых остановок ресурс снижается ещё сильнее.

"Некоторые модели были оснащены 7-ступенчатой коробкой DQ200 с сухими сцеплениями, которая может требовать ремонта уже на пробеге до 100 тыс. километров из-за повышенного износа", — добавил специалист.

Полный привод: не всё так плохо

Yeti предлагалась как с передним, так и с полным приводом. Во втором случае использовалась муфта Haldex. По отзывам владельцев, система достаточно надёжна, но требует внимания. Масло в муфте необходимо менять каждые 30-40 тысяч километров, в противном случае возможны сбои в работе или полный выход узла из строя.

В условиях российской зимы и бездорожья полный привод — ощутимое преимущество. Он позволяет уверенно трогаться на льду, ездить по нечищеным дорогам и выбираться из снежной каши. Но при покупке важно убедиться, что система работает корректно — диагностика у специалиста обязательна.