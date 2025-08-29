Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Skoda Yeti
Skoda Yeti
© Wikipedia by Luchesar V. ILIEV is licensed under CC BY-SA 3.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:24

Skoda Yeti может ударить по кошельку сильнее, чем штрафы: главные слабые места

Эксперт Fresh Житнухин назвал основные минусы Skoda Yeti первого поколения

Казалось бы, компактный кроссовер Skoda Yeti уже давно завоевал признание на российском рынке. Но за его практичностью и популярностью скрываются несколько неприятных особенностей, о которых стоит знать каждому автовладельцу.

Электроника и слабое покрытие

Главный минус Skoda Yeti — это капризные электронные системы. Водители часто сталкиваются с нестабильной работой электроники, и это может превратиться в дополнительную головную боль. К тому же лакокрасочное покрытие автомобиля далеко от идеала: сколы и царапины появляются быстрее, чем хотелось бы.

"Из минусов Skoda Yeti первого поколения можно выделить нестабильную работу электронных систем, непродолжительный срок эксплуатации элементов подвески и слабое лакокрасочное покрытие. Положительные характеристики — хороший дорожный просвет (180 мм), качественная отделка и просторный салон", — отметил коммерческий директор маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Подвеска и её ресурс

Элементы подвески у Yeti также не отличаются долговечностью. Для российских дорог это особенно чувствительно — регулярный ремонт может стать привычной статьёй расходов.

При этом стоит отдать должное инженерам Skoda: салон кроссовера продуман и просторен, отделка радует качеством, а клиренс в 180 мм позволяет уверенно чувствовать себя на просёлочных дорогах.

Двигатели и их возможности

Skoda Yeti выпускалась с широким набором силовых агрегатов — от экономичного 1,2-литрового турбомотора до двухлитрового дизеля. В среднем ресурс таких двигателей достигает 250 тысяч километров, что является достойным показателем.

6-ступенчатая механическая коробка передач служит примерно столько же, сколько и бензиновые моторы — около 250 тысяч километров.

Коробки передач: надежность под вопросом

Наибольшие споры вызывает выбор автоматических трансмиссий.

  • 6-ступенчатая АКП Aisin TF60-SN при регулярном обслуживании способна проходить около 200 тысяч километров. Однако эксперты советуют устанавливать дополнительное внешнее охлаждение: в условиях агрессивной езды коробка перегревается, а износ накладок блокировки гидротрансформатора происходит быстрее.

  • Более проблемной считается 7-ступенчатая роботизированная коробка DQ200 с сухими сцеплениями. Она склонна к ускоренному износу, а ремонт может потребоваться уже к отметке в 100 тысяч километров пробега.

Полный привод и его обслуживание

Те, кто выбирает Yeti с системой полного привода, получают в арсенал муфты подключения Haldex. Они признаны более надежными, чем "робот", но и здесь не обойтись без обслуживания: масло в муфтах нужно менять регулярно, иначе ресурс заметно сокращается.

