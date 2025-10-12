Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:13

Медведь вернулся из изгнания: Skoda Kodiaq неожиданно снова идёт по дорогам России

Skoda Kodiaq вернулся в Россию по параллельному импорту — цены от 2,5 млн рублей

Кроссовер Skoda Kodiaq снова на российском рынке — и спрос на него оказался выше, чем ожидалось. Когда-то модель собирали в Нижнем Новгороде, но после 2022 года поставки прекратились. Теперь же автомобиль возвращается по каналам параллельного импорта, и предложения появляются во многих регионах — от Владивостока до Санкт-Петербурга.

Возвращение легендарного семейного кроссовера

Kodiaq — один из самых узнаваемых автомобилей Skoda, который сочетает простор салона, уверенный полный привод и современный дизайн. Несмотря на паузу в официальных продажах, интерес к модели не угас. Сегодня на популярных онлайн-площадках можно найти более 600 предложений, а минимальная цена начинается примерно от 2,5 млн рублей.

Примечательно, что большая часть автомобилей — новые, с нулевым пробегом. Их везут из Азии и Европы, а спецификации зависят от страны происхождения. Некоторые версии уже адаптированы под российские условия и имеют полный пакет зимних опций.

Где и сколько стоит Skoda Kodiaq

Цены на Kodiaq заметно различаются в зависимости от региона и комплектации. Самые доступные варианты предлагают дилеры на Дальнем Востоке.

  • Во Владивостоке можно заказать переднеприводный кроссовер с 2,0-литровым бензиновым мотором на 186 л. с. и семиступенчатым "роботом". Стоимость начинается от 2 500 000 рублей. В оснащение входят кожаный салон, цифровая приборная панель, мультимедийный экран и бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя.

  • У другого продавца в том же регионе аналогичный автомобиль, но с полным приводом и мотором на 220 л. с., оценивается в 2 524 000 рублей. Версия попроще: тканевый салон, стандартная медиасистема, но при этом присутствует климат-контроль и всё тот же запуск с кнопки.

  • В Перми переднеприводный Kodiaq с двигателем 186 л. с. предлагают от 2 960 000 рублей, а в Благовещенске - от 3 183 500 рублей.

  • Полный привод с мотором на 190 л. с. обойдётся дороже: от 4,09 млн рублей в Омске и до 5,5 млн в Санкт-Петербурге.

Также в продаже появились редкие дизельные версии чешской сборки с 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 150 л. с. и роботизированной коробкой. В Воронеже такой автомобиль можно заказать от 5,068 млн рублей, а в Москве — уже готовый к выдаче экземпляр стоит около 5,87 млн рублей.

Сравнение комплектаций

Характеристика Базовая версия Полный привод Турбодизель
Объем двигателя 2.0 л 2.0 л 2.0 л
Мощность 186 л. с. 190-220 л. с. 150 л. с.
Привод Передний Полный Передний
Коробка передач 7-ступ. DSG 7-ступ. DSG 7-ступ. DSG
Цена (от) 2,5 млн ₽ 4,0 млн ₽ 5,0 млн ₽

Как выбрать свой Kodiaq: пошаговый гид

  1. Определите тип привода. Если автомобиль нужен для города — достаточно переднего. Для путешествий и загородных дорог лучше полный.

  2. Проверьте год выпуска и происхождение. Модели из Азии часто дешевле, но чешские версии обычно имеют более богатое оснащение.

  3. Обратите внимание на ПТС. Иногда автомобили числятся "новыми", хотя прошли предпродажную подготовку за рубежом.

  4. Сравните расходы. На содержание полного привода уходит больше топлива, а обслуживание DSG требует регулярной проверки масла.

Ошибки при покупке и как их избежать

  • Ошибка: брать самый дешёвый вариант с непроверенной историей.
    Последствие: риск получить "утиль" или машину с несертифицированным ПО.
    Альтернатива: выбирать дилера с аккредитацией или поставщика, работающего через официальные логистические каналы.

  • Ошибка: не учитывать транспортные расходы при заказе с Дальнего Востока.
    Последствие: итоговая цена вырастет на 10-15%.
    Альтернатива: уточнить условия доставки и гарантийный срок заранее.

  • Ошибка: путать европейские и азиатские комплектации.
    Последствие: различия в настройках климат-контроля, светотехники и систем безопасности.
    Альтернатива: запросить VIN и сверить комплектацию по коду завода.

А что если выбрать дизель?

Дизельные Kodiaq — редкость, но они экономичны и долговечны. Турбодизель на 150 л. с. демонстрирует умеренный расход — около 6 л/100 км, при этом момент на низких оборотах выше, чем у бензиновой версии. Однако важно помнить, что дизельные авто сложнее перепродать, и их обслуживание может обойтись дороже из-за фильтра DPF.

Плюсы и минусы модели

Плюсы Минусы
Просторный салон и вместительный багажник Высокая цена по параллельному импорту
Качественная шумоизоляция Возможные сложности с гарантийным обслуживанием
Надежная коробка DSG последнего поколения Переплата за доставку и растаможку
Хорошая проходимость в версии 4x4 Ограниченный выбор цветов и опций
Репутация семейного кроссовера Некоторые детали сложно найти

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит Skoda Kodiaq в 2025 году?
— От 2,5 млн рублей за передний привод и до 5,8 млн рублей за чешский дизель.

Какой мотор лучше выбрать — 186 или 190 л. с.?
— Для города достаточно 186 л. с., для трассы и буксировки прицепа лучше 190 л. с. с полным приводом.

Есть ли гарантия на параллельный импорт?
— Да, но она предоставляется не производителем, а продавцом. Обычно срок — от 6 до 12 месяцев.

Можно ли установить мультимедию с поддержкой Android Auto?
— Да, многие продавцы предлагают адаптацию мультимедиа под российские сервисы.

Мифы и правда

Миф 1: "Kodiaq больше не выпускают".
Правда: модель продолжает производиться, просто официальные поставки в Россию приостановлены.

Миф 2: "После 2022 года все автомобили — только б/у".
Правда: многие поставщики ввозят новые машины с нулевым пробегом напрямую из Азии.

Миф 3: "DSG быстро выходит из строя".
Правда: современные коробки 7DQ381 надёжны при регулярной замене масла и спокойной езде.

Интересные факты о Skoda Kodiaq

  1. Название Kodiaq происходит от медведя кодиака, обитающего на Аляске.

  2. В салоне можно установить третий ряд сидений — это один из немногих кроссоверов C-класса с семиместной версией.

  3. В 2024 году модель прошла обновление — у неё появился новый экран мультимедиа и улучшенная шумоизоляция.

Исторический контекст

Skoda Kodiaq дебютировал в 2016 году и стал первой крупной моделью марки на платформе MQB. В России кроссовер начали собирать в 2018-м, а к 2021 году он стал одной из самых популярных моделей бренда. После ухода концерна Volkswagen из страны сборку приостановили, но машины вернулись через параллельный импорт, сохранив узнаваемый стиль и технический потенциал.

