Медведь вернулся из изгнания: Skoda Kodiaq неожиданно снова идёт по дорогам России
Кроссовер Skoda Kodiaq снова на российском рынке — и спрос на него оказался выше, чем ожидалось. Когда-то модель собирали в Нижнем Новгороде, но после 2022 года поставки прекратились. Теперь же автомобиль возвращается по каналам параллельного импорта, и предложения появляются во многих регионах — от Владивостока до Санкт-Петербурга.
Возвращение легендарного семейного кроссовера
Kodiaq — один из самых узнаваемых автомобилей Skoda, который сочетает простор салона, уверенный полный привод и современный дизайн. Несмотря на паузу в официальных продажах, интерес к модели не угас. Сегодня на популярных онлайн-площадках можно найти более 600 предложений, а минимальная цена начинается примерно от 2,5 млн рублей.
Примечательно, что большая часть автомобилей — новые, с нулевым пробегом. Их везут из Азии и Европы, а спецификации зависят от страны происхождения. Некоторые версии уже адаптированы под российские условия и имеют полный пакет зимних опций.
Где и сколько стоит Skoda Kodiaq
Цены на Kodiaq заметно различаются в зависимости от региона и комплектации. Самые доступные варианты предлагают дилеры на Дальнем Востоке.
-
Во Владивостоке можно заказать переднеприводный кроссовер с 2,0-литровым бензиновым мотором на 186 л. с. и семиступенчатым "роботом". Стоимость начинается от 2 500 000 рублей. В оснащение входят кожаный салон, цифровая приборная панель, мультимедийный экран и бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя.
-
У другого продавца в том же регионе аналогичный автомобиль, но с полным приводом и мотором на 220 л. с., оценивается в 2 524 000 рублей. Версия попроще: тканевый салон, стандартная медиасистема, но при этом присутствует климат-контроль и всё тот же запуск с кнопки.
-
В Перми переднеприводный Kodiaq с двигателем 186 л. с. предлагают от 2 960 000 рублей, а в Благовещенске - от 3 183 500 рублей.
-
Полный привод с мотором на 190 л. с. обойдётся дороже: от 4,09 млн рублей в Омске и до 5,5 млн в Санкт-Петербурге.
Также в продаже появились редкие дизельные версии чешской сборки с 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 150 л. с. и роботизированной коробкой. В Воронеже такой автомобиль можно заказать от 5,068 млн рублей, а в Москве — уже готовый к выдаче экземпляр стоит около 5,87 млн рублей.
Сравнение комплектаций
|Характеристика
|Базовая версия
|Полный привод
|Турбодизель
|Объем двигателя
|2.0 л
|2.0 л
|2.0 л
|Мощность
|186 л. с.
|190-220 л. с.
|150 л. с.
|Привод
|Передний
|Полный
|Передний
|Коробка передач
|7-ступ. DSG
|7-ступ. DSG
|7-ступ. DSG
|Цена (от)
|2,5 млн ₽
|4,0 млн ₽
|5,0 млн ₽
Как выбрать свой Kodiaq: пошаговый гид
-
Определите тип привода. Если автомобиль нужен для города — достаточно переднего. Для путешествий и загородных дорог лучше полный.
-
Проверьте год выпуска и происхождение. Модели из Азии часто дешевле, но чешские версии обычно имеют более богатое оснащение.
-
Обратите внимание на ПТС. Иногда автомобили числятся "новыми", хотя прошли предпродажную подготовку за рубежом.
-
Сравните расходы. На содержание полного привода уходит больше топлива, а обслуживание DSG требует регулярной проверки масла.
Ошибки при покупке и как их избежать
-
Ошибка: брать самый дешёвый вариант с непроверенной историей.
Последствие: риск получить "утиль" или машину с несертифицированным ПО.
Альтернатива: выбирать дилера с аккредитацией или поставщика, работающего через официальные логистические каналы.
-
Ошибка: не учитывать транспортные расходы при заказе с Дальнего Востока.
Последствие: итоговая цена вырастет на 10-15%.
Альтернатива: уточнить условия доставки и гарантийный срок заранее.
-
Ошибка: путать европейские и азиатские комплектации.
Последствие: различия в настройках климат-контроля, светотехники и систем безопасности.
Альтернатива: запросить VIN и сверить комплектацию по коду завода.
А что если выбрать дизель?
Дизельные Kodiaq — редкость, но они экономичны и долговечны. Турбодизель на 150 л. с. демонстрирует умеренный расход — около 6 л/100 км, при этом момент на низких оборотах выше, чем у бензиновой версии. Однако важно помнить, что дизельные авто сложнее перепродать, и их обслуживание может обойтись дороже из-за фильтра DPF.
Плюсы и минусы модели
|Плюсы
|Минусы
|Просторный салон и вместительный багажник
|Высокая цена по параллельному импорту
|Качественная шумоизоляция
|Возможные сложности с гарантийным обслуживанием
|Надежная коробка DSG последнего поколения
|Переплата за доставку и растаможку
|Хорошая проходимость в версии 4x4
|Ограниченный выбор цветов и опций
|Репутация семейного кроссовера
|Некоторые детали сложно найти
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит Skoda Kodiaq в 2025 году?
— От 2,5 млн рублей за передний привод и до 5,8 млн рублей за чешский дизель.
Какой мотор лучше выбрать — 186 или 190 л. с.?
— Для города достаточно 186 л. с., для трассы и буксировки прицепа лучше 190 л. с. с полным приводом.
Есть ли гарантия на параллельный импорт?
— Да, но она предоставляется не производителем, а продавцом. Обычно срок — от 6 до 12 месяцев.
Можно ли установить мультимедию с поддержкой Android Auto?
— Да, многие продавцы предлагают адаптацию мультимедиа под российские сервисы.
Мифы и правда
Миф 1: "Kodiaq больше не выпускают".
Правда: модель продолжает производиться, просто официальные поставки в Россию приостановлены.
Миф 2: "После 2022 года все автомобили — только б/у".
Правда: многие поставщики ввозят новые машины с нулевым пробегом напрямую из Азии.
Миф 3: "DSG быстро выходит из строя".
Правда: современные коробки 7DQ381 надёжны при регулярной замене масла и спокойной езде.
Интересные факты о Skoda Kodiaq
-
Название Kodiaq происходит от медведя кодиака, обитающего на Аляске.
-
В салоне можно установить третий ряд сидений — это один из немногих кроссоверов C-класса с семиместной версией.
-
В 2024 году модель прошла обновление — у неё появился новый экран мультимедиа и улучшенная шумоизоляция.
Исторический контекст
Skoda Kodiaq дебютировал в 2016 году и стал первой крупной моделью марки на платформе MQB. В России кроссовер начали собирать в 2018-м, а к 2021 году он стал одной из самых популярных моделей бренда. После ухода концерна Volkswagen из страны сборку приостановили, но машины вернулись через параллельный импорт, сохранив узнаваемый стиль и технический потенциал.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru