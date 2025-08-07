Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Christoph Braun is licensed under CC0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:12

Бюджетная сенсация: марка, на которую никто не ставил, стала золотой жилой концерна VW

VW Group: операционная прибыль Skoda во втором квартале составила 739 млн евро при рентабельности 9,5%

Skoda больше не прячется в тени: бренд обошёл Porsche по прибыли и стал третьим по продажам в Европе. Что стоит за этим взлётом?

Поворот, которого никто не ожидал

Skoda, некогда скромный игрок на рынке доступных автомобилей, сегодня бьёт рекорды и уверенно выходит в лидеры. Во втором квартале 2025 года чешский бренд показал операционную прибыль в 739 миллионов евро при рентабельности 9,5% — показатели, сопоставимые с премиум-сегментом. Для сравнения, Porsche заработал всего 154 миллиона при рентабельности 1,9%.

Теперь Skoda не просто зарабатывает больше Porsche — она стала символом трансформации в рамках всей Volkswagen Group. Из бюджетного варианта марка превратилась в один из самых прибыльных активов концерна.

Неожиданный кризис премиум-сегмента

Пока Skoda уверенно растёт, премиальные бренды VW переживают непростые времена. Porsche страдает от высоких экспортных издержек, падения продаж в Китае и нестабильности на рынке электромобилей. Audi пошла на нестандартный шаг: её электромобили в Китае теперь продаются без логотипа Audi — европейские бренды теряют престиж в Поднебесной.

"Это показывает, чего можно достичь с помощью хорошего продукта и правильной структуры затрат", — финансовый директор VW Арно Адлиц.

Skoda задаёт темп для всей группы

Секрет успеха Skoda — в грамотной стратегии: бренд опирается на эффективное партнёрство внутри концерна, минимизирует издержки, активно развивает линейку электромобилей и делает ставку на современный, узнаваемый дизайн. В 2025 году продажи Skoda превысили 509 000 автомобилей, и это — только за первую половину года.

В числе самых популярных моделей: электрический кроссовер Enyaq и легендарная Octavia. Обе уверенно чувствуют себя на рынках от Германии до Индии.

Fabia — бестселлер с характером

В Греции особым спросом пользуется Skoda Fabia. С базовой ценой от 18 400 евро, модель предлагает сбалансированный набор функций:

  • светодиодные фары,
  • 8,25-дюймовый экран мультимедиа,
  • система удержания в полосе,
  • 6 подушек безопасности,
  • просторный багажник на 380 литров.

Компактные размеры (4,10 м в длину) сочетаются с экономичным двигателем 1.0 MPI на 80 л. с., расходом 5,4 л на 100 км и весьма приличной комплектацией уже в стартовой версии Essence.

Новая реальность для Volkswagen

Skoda стала не просто примером успешной реструктуризации. Сегодня это — флагман бизнес-эффективности в рамках VW Group. Её трансформация из "дешёвого" бренда в стратегически важный актив — один из самых впечатляющих кейсов в европейском автопроме за последнее десятилетие.

Теперь именно Skoda — марка, на которую ориентируются другие участники рынка.

