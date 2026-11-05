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Skoda
Skoda
© commons.wikimedia.org by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0
Главная / Авто и мото
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 15:59

Подушка должна спасать, а не калечить: в восьми моделях Skoda нашли опасный дефект

В привычном сценарии срабатывания подушки безопасности водителя критически важную роль играет газогенератор — устройство, которое за доли секунды создает давление для развертывания нейлонового пакета. Однако в восьми моделях Skoda этот процесс может сменить вектор: вместо защиты водитель рискует получить удар металлическими осколками, которые разлетаются при разрыве корпуса дефектного модуля.

Геометрия риска

Проблема заключается в нарушении целостности газогенератора в момент активации. Когда система дает команду на раскрытие, из-за производственного брака корпус устройства может разрушиться нештатно. В этот момент физика процесса меняется: энергия взрыва направляется не только на наполнение подушки, но и на разброс фрагментов металла по салону автомобиля.

Под отзывную кампанию попали восемь моделей бренда, что указывает на системный характер проблемы в цепочке поставок или производстве конкретных партий компонентов. Важно понимать, что риск проявляется именно в момент срабатывания системы — до этого момента водитель не может почувствовать или диагностировать неисправность самостоятельно.

Специалисты Skoda подчеркивают, что замена дефектного модуля является единственным способом устранить угрозу. Несмотря на наличие современных систем пассивной безопасности, данный случай напоминает о том, что даже один компонент, работающий по строго заданному алгоритму, может превратить средство спасения в источник дополнительного травматизма при выходе параметров за пределы нормы.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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