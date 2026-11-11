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SKM
SKM
© Пресс-служба "Автоваза"
Главная / Авто и мото
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 13:21

Габариты пугают, а за рулём легко: чем удивил огромный микроавтобус нового бренда АвтоВАЗа

Внешне SKM M9 — это знакомый силуэт Maxus V70, который в Европе ходит под именем Iveco Fidato. Пока локализация в России носит скорее косметический характер: меняются шильдики и передний бампер, но инженерная база остается китайской. Тем не менее работа ведется: в планах полный производственный цикл, включая сварку и окраску кузова. В линейке есть цельнометаллические фургоны и пассажирские версии разной компоновки, но на тест попал флагманский экземпляр на длинной базе (5364 мм) с высокой крышей (2420 мм). Это уже не та машина, которую можно спрятать в обычном подъезде или заехать на стандартную мойку.

Первое впечатление за рулем противоречит визуальной массивности. Несмотря на габариты, управление легкое, а радиус разворота в 6,7 метра выглядит вполне приемлемо для такого класса. Обзорность из кабины отличная, капот почти плоский, а стеклоочистители покрывают большую площадь лобового стекла. Единственное, чего не хватает для полной уверенности при перестроениях, — это ширины боковых зеркал, хотя система контроля слепых зон готова подстраховать водителя в критические моменты.

Дизель, который не требует перегазовок

Под капотом — двухлитровая "четверка" от SAIC мощностью 150 л. с. На бумаге такая комбинация для машины весом 3,5 тонны может показаться рискованной, но в деле она работает бодро. Машина легко набирает скорость и уверенно держит как 110, так и 130 км/ч. Особый интерес вызывает трансмиссия: девятиступенчатый автомат ZF позволяет двигателю работать в очень узком диапазоне оборотов. При равномерном движении тахометр показывает около 1500 об/мин, что находится в самом начале полки максимального крутящего момента (371 Н·м доступен с 1400 до 2800 об/мин). В результате дизель всегда готов тянуть, не вынуждая коробку понижать передачи. За неделю теста расход дизтоплива варьировался от 8,5 л/100 км на трассе до 11 л/100 км в городе — для такой машины и 80-литрового бака это хороший показатель.

Акустический комфорт здесь неожиданно высок. На холостых и малых скоростях рокот мотора заметен, но на скоростном режиме фон от двигателя, колесных арок и набегающего воздуха выравнивается в ненавязчивый шум. С разговорами с пассажирами на магистральных скоростях проблем нет. В подвеске используется классическая схема: стойки McPherson спереди и рессорная балка сзади. Для многих рессоры звучат как приговор комфорту, но в данном случае порожний микроавтобус едет плавно. Производитель предлагает в качестве опции пневмобаллоны с ручной регулировкой давления, но, судя по тесту, доплачивать за это особого смысла нет — даже с полной загрузкой седьмой ряд сзади, ходовой аппарат ведет себя уверенно.

Зимний набор и цена вопроса

Передний привод стал очевидным преимуществом для российских условий, особенно в сочетании с базовой системой стабилизации, которая работает мягко и интеллигентно. Тормозная установка полностью дисковая, ее хватка достаточная для комфортного замедления. Зимний пакет адаптирован: в русскоязычной документации указаны обогрев передних сидений, руля и лобового стекла. Однако в тексте нет упоминания предпускового подогревателя или догревателя антифриза, что для дизельного мотора в суровый климат может стать незначительным, но заметным упущением. Надешевость мотора SAIC на российском рынке пока остается неопознанным фактором — это настоящая "темная лошадка" в вопросе долговечности.

Стоимость этого девятиместного SKM M9 оценивается ориентировочно в 5,5 млн рублей. Для такого оснащения и класса машина находится "в рынке". Запуск бренда произведен силами АВТОВАЗа, что означает доступ к самой крупной дилерской сети в стране — значимый козырь для марки, которая еще не имеет истории продаж в России.

Параллельно в продаже уже появилась младшая модель SKM M7. Это фургон и минивэн на базе автомобилей SRM концерна Shineray. В отличие от M9, у M7 задний привод с жестким мостом на рессорах и 137-сильный бензиновый атмосферный двигатель 2.0 в паре с пятиступенчатой механикой. Цена на эту модель значительно ниже: фургон стоит 2,86 млн рублей, а минивэн — 2,95 млн рублей. Комплектация скромнее, но кузовные панели оцинкованы, а базовый функционал (стабилизация, подушки, кондиционер) присутствует.

Характеристики SKM M9:

  • Габариты (Д/Ш/В/база): 5364 / 2030 / 2420 / 3366 мм
  • Масса (снаряженная/полная): 3000 / 3500 кг
  • Двигатель: дизельный, 4 цилиндра, 1996 см³, 150 л. с. при 3500 об/мин, 371 Н·м при 1400-2800 об/мин
  • Трансмиссия: передний привод, 9-ступенчатый автомат
  • Топливный бак: 80 л
  • Максимальная скорость: 156 км/ч
  • Расход в смешанном цикле: 8,2 л/100 км
Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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