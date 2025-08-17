Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гипергидроз
Гипергидроз
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Майка сидит неровно, грудь сползает: что на самом деле создаёт эффект тяжёлой фигуры

Упражнения для рук и спины помогут уменьшить жировые отложения под мышками

Складки под мышками — одна из тех проблем, которая огорчает женщин любого возраста. Кажется незначительной, но портит силуэт даже под одеждой. Хорошая новость: с этим можно справиться. И дома.

Хотя жир в этой зоне уходит медленно, сочетание грамотного подхода к питанию, тренировкам и уходу за телом даёт устойчивый результат. Главное — понимать, что точечно сжечь жир невозможно, но влиять на конкретную зону — вполне реально.

Почему появляются жировые складки под мышками?
Причин может быть несколько — и не все они связаны с весом:

  • избыток массы тела,
  • малоподвижный образ жизни,
  • постоянная сутулость (осанка играет огромную роль),
  • тесная или сдавливающая одежда (особенно бюстгальтеры с жёсткими косточками).

Как убрать складки под мышками: пошаговый подход

1. Питание — база, без которой ничего не сработает
Ни тренировки, ни массажи не помогут, если рацион не отлажен.
Сделайте акцент на:

  • овощи и фрукты,
  • нежирный белок (рыба, курица, яйца, бобовые),
  • здоровые жиры (авокадо, орехи, оливковое масло),
  • достаточное количество воды.

Избегайте:

  • переработанных продуктов,
  • избытка сахара,
  • быстрых углеводов и насыщенных жиров.

Поддерживайте лёгкий дефицит калорий, чтобы организм начал тратить запасы.

2. Упражнения на плечевой пояс и спину
Подтянутые мышцы визуально "подтягивают" зону подмышек.

Вот что поможет:

  • отжимания (классические и от колен),
  • тяга гантелей в наклоне,
  • разведение рук с гантелями в стороны,
  • подтягивания (или замена на тягу верхнего блока).

Занимайтесь 2-3 раза в неделю. Постепенно увеличивайте вес и количество повторений.

3. Кардио — главный сжигатель жира
Неважно, что вы выберете — главное, чтобы вам это нравилось. Отлично подходят:

  • энергичная ходьба,
  • бег,
  • плавание,
  • велосипед,
  • занятия на эллиптическом тренажёре.

Выделяйте на кардио хотя бы 30 минут в день — и вы заметите изменения.

4. Активность вне зала
Тренировка — это не всё. Ежедневное движение тоже имеет значение:

  • ходите пешком вместо коротких поездок,
  • поднимайтесь по лестнице,
  • гуляйте в обед.

Такие мелочи сильно влияют на общий расход калорий.

5. Массаж и лимфодренаж
Ежедневный массаж зоны подмышек — рукой или массажным роллером — улучшает кровообращение и лимфоток. Это помогает:

  • уменьшить отёчность,
  • ускорить обмен веществ в тканях,
  • визуально подтянуть кожу.

6. Косметологические методы: работают, но не магия
Если хочется усилить эффект, можно подключить профессиональные процедуры. Но важно помнить: они работают только в комплексе с питанием и движением.

Вот что может помочь:

  • Кавитация — разрушает жировые клетки ультразвуком.
  • Липолитики — инъекции, ускоряющие расщепление жира.
  • Липосакция — хирургический метод, с максимальным эффектом, но и с восстановлением.

Любая процедура должна назначаться только профессионалом, с учётом состояния здоровья и особенностей организма.

Главное — системность и терпение
Складки под мышками не исчезают за неделю. Но, соблюдая правильную технику, разумную активность и питание, вы обязательно добьётесь результата.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физиотерапевт Зак Рэй назвал комплекс упражнений для зимних видов спорта сегодня в 17:10

Как 10 минут перед выходом на снег могут спасти весь сезон

Правильная 10-минутная разминка способна защитить от травм и повысить эффективность катания на лыжах или коньках. Узнайте, какие упражнения помогут.

Читать полностью » Физиолог Стейси Симс: как тренировки нарушают и восстанавливают гомеостаз организма сегодня в 16:50

Сердце, дыхание и пот: тайные сигналы организма во время нагрузок

Во время тренировок тело балансирует между перегрузкой и стабильностью. Как гомеостаз помогает не сломаться под нагрузкой и быстрее адаптироваться?

Читать полностью » Румынская тяга развивает силу хвата и заднюю поверхность бедра — эксперты по фитнесу сегодня в 16:10

Техника, о которой молчат тренеры: секрет силы ног и упругих ягодиц

Румынская тяга — упражнение, которое одновременно развивает силу ног, ягодиц и спины, укрепляет хват и при этом щадит поясницу. Узнайте, как её правильно выполнять.

Читать полностью » Койа Вебб назвала позы йоги, которые улучшают работу кишечника сегодня в 15:50

Вздутие уходит за минуты: неожиданная роль йоги в работе кишечника

Йога способна не только расслабить тело, но и наладить работу кишечника. Узнайте, какие 8 поз помогут избавиться от вздутия и тяжести.

Читать полностью » Джейми Никерсон: лёгкая гиря помогает повысить эффективность разминки и гибкость мышц сегодня в 15:10

Этот 10-минутный ритуал спасает суставы от разрушения

Узнайте, как всего одна лёгкая гиря и 10 минут времени могут подготовить мышцы и суставы к нагрузке, повысить подвижность и снизить риск травм.

Читать полностью » Врач Нечаев назвал упражнения для снятия усталости ног при работе за компьютером сегодня в 14:13

Как снять усталость в ногах, не вставая из-за стола

Врач рассказал о простых упражнениях, которые помогут снять тяжесть в ногах и улучшить кровообращение прямо на рабочем месте.

Читать полностью » Фитнес-тренер Яблокова назвала опасные упражнения для людей с лишним весом сегодня в 13:10

Почему бег и прыжки могут навредить, если есть лишний вес

Фитнес-тренер предупредила, какие упражнения могут привести к травмам у людей с лишним весом и рассказала, с чего безопасно начинать тренировки.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Ротач назвала комплекс упражнений для рельефного пресса сегодня в 12:48

Плоский живот невозможен без одного ключевого условия

Фитнес-эксперт рассказала, какие упражнения и принципы питания помогут убрать лишний жир с живота и сделать пресс заметно рельефнее.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Британские исследователи нашли следы рек возрастом 80 млн лет в Антарктиде
Садоводство

Август назвали лучшим временем для заготовок овощей, ягод и зелени
Авто и мото

Секреты проверки подержанных автомобилей: как выявить скрытые дефекты
Наука и технологии

Учёные обнаружили антибиотики в археях — древних микробах-экстремофилах
Мир

Пашинян извинился перед Армянской церковью за оскорбительные высказывания
СЗФО

Калининград закупит 20 новых троллейбусов на федеральные средства
Авто и мото

Мошенники используют номера телефонов с лобовых стёкол для кражи денег — данные полиции
Наука и технологии

Ученые разработали тест для диагностики грибковых инфекций в легких
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru