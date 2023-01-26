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  • Опубликована сегодня в 9:21

В Херсонской области уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили украинский склад с боекомплектом на правом берегу Днепра. Кроме того, в результате удара были убиты семь украинских боевиков, еще четверо получили ранения.

"Вчера в районе села Токаревка артиллерийским ударом российские войска уничтожили склад с боекомплектом, а также семь украинских боевиков. Еще четверо получили ранения", — сказал источник, близкий к администрации Херсонской области.

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