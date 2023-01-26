Российские артиллеристы уничтожили украинский склад с боекомплектом на правом берегу Днепра. Кроме того, в результате удара были убиты семь украинских боевиков, еще четверо получили ранения.
"Вчера в районе села Токаревка артиллерийским ударом российские войска уничтожили склад с боекомплектом, а также семь украинских боевиков. Еще четверо получили ранения", — сказал источник, близкий к администрации Херсонской области.
Как ранее сообщало NewsInfo, российские войска вошли в Угледар и ведут бои на окраинах города.
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Артиллерия наносит массированные удары по позициям украинских войск.
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Пресс-служба Пригожина нашла пропавшего украинского солдата Сергея Коваленко по просьбе родственников
Сотрудники пресс-службы Евгения Пригожина опубликовали видео с пропавшим бойцом Национальной гвардии Украины Сергеем Коваленко, которого разыскивали родственники.