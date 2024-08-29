Первое сентября в этом году пройдет внутри помещений в целях безопасности

В этом году праздничные линейки, посвящённые началу учебного года, будут проводиться внутри школьных помещений. Родителей на эти мероприятия не будут пускать из-за жаркой погоды и в целях безопасности.

Директор школы в Некрасовке на юго-востоке Москвы Майя Булаева подтвердила эти изменения во время прямого эфира для родителей, который транслировался на странице школы во «ВКонтакте». Она сообщила, что все линейки, включая основные для первоклассников и выпускников, будут проходить в закрытых помещениях. Для родителей будет организована онлайн-трансляция.

Учитель истории в школе в Зеленограде Александр Оджо объяснил, что решение связано с вопросами безопасности. Другой учитель московской школы сообщил, что официально причиной проведения линеек в помещении называют жаркую погоду.

В других регионах также изменили формат проведения праздничных линеек. Например, в Ростовской области все линейки пройдут в закрытых помещениях, а в Брянской области приняли аналогичные меры.

В областях, граничащих с Украиной, обучение будет вестись по смешанной системе. В Белгородской области занятия будут проходить в очном или очно-дистанционном формате, за исключением приграничной 20-километровой зоны, где обучение будет дистанционным.

В Курской области школьники приграничных районов, Курска и Курчатова, а также школ, на базе которых размещены пункты временного размещения переселенцев, начнут учебный год дистанционно.

Фото: From Wikimedia Commons/ Виктор Буздин / "Клопс" (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)