Панкейки с мёдом
Панкейки с мёдом
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:14

Ускользающее здоровье: эндокринолог раскрыла опасную связь между завтраком и вашим весом

Диетолог Михалева: почему пропускать завтрак опасно для здоровья

В современном ритме жизни многие люди склонны пропускать утренний приём пищи, считая его не столь важным или просто не успевая позавтракать. Однако, как утверждает врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева, такой подход может иметь серьёзные последствия для здоровья. Отказ от завтрака не только влияет на энергетический баланс организма, но и способствует развитию различных заболеваний, связанных с обменом веществ и весом.

По словам Оксаны Михалевой, завтрак является одним из важнейших приёмов пищи в течение дня. Он запускает обменные процессы, обеспечивает организм необходимыми калориями и питательными веществами, а также помогает контролировать аппетит. В случае пропуска утреннего приёма пищи человек рискует столкнуться с нарушениями в работе пищеварительной системы и гормонального фона.

Эксперт подчеркнула, что люди, игнорирующие завтрак, зачастую начинают питаться неправильно в течение дня. Они могут перекусывать фастфудом или другими вредными продуктами, чтобы компенсировать недостаток энергии. Такой стиль питания ведёт к тому, что к вечеру появляется сильный голод, что способствует перееданию и накоплению лишнего веса.

Проблемы со здоровьем из-за пропуска завтрака

Оксана Михалева отметила, что регулярное пропускание завтрака может привести к развитию серьёзных заболеваний. В первую очередь — к ожирению и диабету второго типа. Это связано с тем, что организм начинает испытывать дефицит энергии и питательных веществ в первой половине дня. В результате человек может переедать вечером или перед сном, что негативно сказывается на метаболизме.

Кроме того, недостаток калорий и полезных веществ в утренние часы вызывает снижение концентрации внимания и ухудшение настроения. У людей, пропускающих завтрак, чаще наблюдаются проблемы с уровнем сахара в крови и повышенная утомляемость. Всё это негативно влияет на работоспособность как в школе или на работе, так и в повседневной жизни.

Рекомендации по правильному питанию

Врач-диетолог советует не отказываться от завтрака полностью. Для тех, кто склонен к перееданию или испытывает сложности с утренним аппетитом, возможен альтернативный режим питания — двухразовое питание: поздний завтрак и ранний ужин. Такой подход помогает снизить нагрузку на пищеварительную систему и контролировать вес.

Однако важно помнить: если человек не успевает позавтракать утром по причине плотного графика или других причин, он должен стараться компенсировать этот приём пищи в течение дня. В этом случае рекомендуется включать в рацион полноценные блюда — каши, омлеты или йогурты — чтобы обеспечить организм необходимыми витаминами и микроэлементами.

Особенности замкнутого круга

Оксана Михалева также отметила одну из распространённых ошибок — отказ от завтрака может привести к так называемому замкнутому кругу: человек не чувствует голода утром из-за недостатка питания вечером или ночью. В результате он вообще пропускает первый приём пищи и переходит к более поздним приёмам еды без полноценного завтрака.

Это создаёт неправильную работу обменных процессов и способствует накоплению жира. Поэтому важно соблюдать режим питания и стараться не пропускать завтрак даже при плотном графике или отсутствии аппетита по утрам.

Интересные факты по теме

1. Исследования показывают, что люди, которые регулярно завтракают, имеют меньшую склонность к перееданию в течение дня по сравнению с теми, кто пропускает утренний приём пищи.
2. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), правильное питание утром способствует улучшению когнитивных функций и памяти.
3. Ученые обнаружили связь между регулярным завтраком и снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний благодаря стабилизации уровня холестерина и сахара в крови.

