Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:49

Эти джинсы снова в моде: осень 2025 готовит громкое возвращение

Осенью 2025 скинни-джинсы возвращаются как альтернатива широким моделям

Ещё прошлым сезоном ходили слухи о большом камбэке, но ничего так и не случилось — миллилениалы были разочарованы. Теперь же всё иначе: дизайнеры подготовили почву, и этой осенью "старые добрые" скинни-джинсы снова выходят на подиум. Но не спешите кривиться: версия-2025 выглядит куда более дружелюбной и стильной.

Из 2010-х в новую эпоху

Когда-то скинни были символом целого поколения: одни обожали их за универсальность, другие ненавидели за дискомфорт. Для Gen Z они стали "старомодными" и даже токсичными. Но время расставило всё по местам — теперь это не бездушная копия из прошлого, а обновлённая интерпретация.

Как носят скинни-джинсы в 2025

На подиумах осенью их представили в неожиданном сочетании:

  • с объёмными свитерами и свободными рубашками;

  • со сникерсами, лоферами и даже грубыми ботинками;

  • с куртками barn jacket или классическими пальто.

Такое соседство создаёт баланс: узкие брюки подчёркивают силуэт, а оверсайз добавляет лёгкость и современность.

Стоит ли снова доставать из шкафа?

Нет правила "обязательного возвращения". Если чувствуете, что стиль не ваш — можно остаться на стороне прямых или широких моделей. Но для тех, кто устал от "бэгги" и "карго", скинни снова становятся свежей альтернативой.

Психология возвращения

Мода всегда движется по кругу. Скинни в 2025-м — это не ретро-тени из 2010-х, а вторая попытка вписаться в гардероб без фанатизма. На этот раз они дают больше свободы: надевайте их не ради тренда, а ради собственного удовольствия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи: плавание после 40 лет снижает риск инфаркта и гипертонии сегодня в 17:27

После 40 бег перестаёт быть спасением: вот какой вид спорта работает намного лучше

После 40 бег перестаёт быть универсальным спортом. Узнайте, какая нагрузка мягко укрепляет суставы, улучшает сердце и возвращает спокойствие.

Читать полностью » Белок и его недостаток: 7 тревожных сигналов о вашем здоровье сегодня в 17:01

Как белок управляет вашим настроением: 7 вещей, о которых вы не подозревали

Недостаток белка может проявляться в неожиданных симптомах. Узнайте о 7 признаках, которые сигнализируют о нехватке этого важного элемента в вашем рационе.

Читать полностью » 5 минут в день для защиты мозга: метод доктора Мур против болезни Альцгеймера сегодня в 16:50

Умственная растяжка против деменции: что делать утром, чтобы мозг не подводил вечером

Всего 5 минут в день умственных упражнений — таких как головоломки, изучение новых слов или обсуждение незнакомых тем — могут снизить риск деменции. Эксперты NHS и Alderberry Care объясняют, как создать «когнитивный резерв» для защиты мозга.

Читать полностью » Чтобы снизить холестерин, врачи рекомендуют тренироваться не менее 4 раз в неделю сегодня в 16:22

Таблетки не справляются? Эта активность снижает холестерин лучше лекарств

Физическая активность помогает снизить плохой холестерин и повысить хороший. Узнай, какие упражнения работают лучше всего для сердца.

Читать полностью » Первый утренний кофе повышает дофамин на 80% — новые исследования сегодня в 16:48

Не просто бодрость: секрет, почему кофе делает вас счастливее по утрам

Исследование выявило: первая утренняя чашка кофе повышает уровень дофамина, улучшая настроение на 2,5 часа. Учёные объяснили связь кофеина с эмоциями и предостерегли от зависимости. Подробности — в материале.

Читать полностью » Домашний дезодорант из соды, крахмала и эфирного масла готовится за 10 минут сегодня в 15:14

Баночка свежести без химии: натуральный дезодорант, который приятно готовить

Три простых ингредиента — и готов дезодорант без химии. Рассказываем, как сделать его дома, сохранить свежесть и избежать раздражения кожи.

Читать полностью » Врач Акулов: при диабете арбуз можно есть только в малых порциях и с контролем сахара сегодня в 14:37

Арбуз полезен, но не всем: сколько можно есть без вреда

Эндокринолог объяснил, сколько арбуза можно есть без вреда. Здоровым людям допустимо до 500 граммов в день, а при ожирении или сахарном диабете — лучше ограничиться 300–400 граммами и контролировать уровень глюкозы.

Читать полностью » Растительная диета: диетолог раскрыла роль в лечении болезни почек сегодня в 14:14

Удивительное открытие диетологов: растительная диета против болезни почек – почему это работает на самом деле

Диетолог Нурия Дианова рассказала о роли растительной диеты в профилактике и лечении хронической болезни почек (ХБП). Сокращение животных белков и упор на растительную пищу снижают риск и замедляют прогрессирование ХБП.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Уэсли Спарго назвал пользу reverse Nordic curl для укрепления квадрицепсов
Наука и технологии

Учёные выявили связь между выходными и развитием социального апноэ
Дом

Как ухаживать за детской одеждой: правила стирки, сушки и глажки для безопасности ребёнка
Еда

Шампиньоны с травами и лимоном: готовим в духовке по простому рецепту
Садоводство

Дачники в Ульяновской области совмещают клумбы с мини-огородами
Питомцы

Козы различают эмоции человека по голосу и выражению лица
Спорт и фитнес

Силовые упражнения с гирей сидя рекомендуют при травмах ног и малой активности
Красота и здоровье

Сексолог Джесс О’Рейли: после 70 лет интимная жизнь становится глубже и эмоциональнее
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru