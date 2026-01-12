Ваши диеты усугубляют проблему: как не превратиться в рыхлого худыша

Фигура может выглядеть стройной только на первый взгляд, но при этом скрывать проблемы с мышечной массой и распределением жира. Такой тип телосложения все чаще встречается у людей с нормальным или даже низким весом и нередко становится следствием образа жизни. О том, кто чаще всего сталкивается с феноменом skinny fat, рассказали в материале издания "Лента.ру", поговорив с профильным специалистом.

Что скрывается за типом фигуры skinny fat

Под термином skinny fat обычно понимают состояние, при котором человек выглядит худым, но его тело остается мягким и лишенным тонуса. Живот при этом может заметно выпирать, а кожа — выглядеть дряблой. Как пояснил тренер-нутрициолог загородного клуба "Лапино Фитнес" Юрий Брабечан, вес в таких случаях часто находится в пределах нормы, но соотношение мышечной и жировой ткани оказывается неблагоприятным.

По словам специалиста, ключевая причина подобного телосложения — недостаток физической активности. Особенно негативно сказывается отсутствие силовых тренировок, без которых мышцы постепенно теряют объем и силу. В результате даже при низкой массе тела жировые отложения начинают накапливаться, в первую очередь в области живота.

Роль диет и питания

Отдельное внимание эксперт уделил влиянию жестких диет. Люди с фигурой skinny fat, по его наблюдениям, часто резко ограничивают калорийность рациона и исключают целые группы продуктов. Такой подход, как отмечает тренер, усугубляет проблему.

"При этом люди, страдающие от skinny fat, часто придерживаются строгих диет, где они резко сокращают калории и часто исключают из рациона определенные продукты, что также негативно сказывается на мышечной массе", — рассказал тренер-нутрициолог Юрий Брабечан.

Эксперт также указал на дефицит белка, без которого невозможно полноценное восстановление мышц. При нехватке питательных веществ организм начинает разрушать мышечную ткань, компенсируя энергетический дефицит, что лишь усиливает эффект "рыхлого" тела.

Дополнительные факторы риска

По словам Брабечана, риск формирования фигуры skinny fat особенно высок у тех, кто постоянно сидит на жестких диетах, но при этом не включает в распорядок силовые нагрузки. Дополнительную роль играют хронический стресс и недосып, которые способствуют накоплению жира, прежде всего в зоне живота.

Эксперт отметил, что внешние изменения — не единственная проблема. У таких людей часто ухудшается осанка, появляется сутулость и боли в спине, снижается уровень энергии и возникает постоянное чувство усталости. Кроме того, замедленный обмен веществ приводит к тому, что после любой диеты вес может быстро возвращаться.