Как правильно избавиться от пигментных пятен: эффективные методы коррекции

Многие считают, что тёмные пятна на лице появляются исключительно из-за ультрафиолета. Но это не всегда так. Доцент кафедры биологии им. академика Ярыгина Пироговского университета Оксана Минкина в разговоре с "Газета.Ru" объяснила, что пигментация может быть связана и с состоянием здоровья.

Когда виноваты гормоны

"Пятна в области щек, лба, над верхней губой, в подглазничной зоне могут оказаться результатом дисбаланса гормонов. Поэтому тем, кто давно пытается справиться с пигментными пятнами, следует проверить гормональный фон", — отметила специалист.

Подобные изменения чаще всего наблюдаются у женщин во время беременности, когда высокий уровень эстрогена и прогестерона активирует клетки, вырабатывающие меланин. Также в группе риска женщины, принимающие гормональные контрацептивы — некоторые из них повышают вероятность развития мелазмы, хронического нарушения пигментации кожи.

Как избавиться от пигментации

Существует несколько способов коррекции:

лазерная шлифовка;

химические пилинги;

косметические средства с ретинолом, витамином С и другими активными ингредиентами.

Но подходящий метод должен подбирать врач, учитывая индивидуальные особенности кожи и организма пациента.

Итог

Пигментные пятна — это не только косметическая проблема. Иногда они становятся сигналом внутренних нарушений, и бороться с ними стоит под контролем специалиста.