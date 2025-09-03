Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
дети на празднике
дети на празднике
© создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025
Опубликована сегодня в 2:18

В школу вместе с детьми вернулись лишай и вши: врачи фиксируют рост заражений

Марият Мухина: дети чаще заражаются лишаем и педикулёзом после поездок в Азию

С началом учебного года врачи предупреждают о росте числа инфекционных заболеваний у детей. По словам специалистов, в этот период чаще фиксируются случаи лишая и педикулёза.

О рисках рассказала врач Марият Мухина. Она подчеркнула, что многие школьники возвращаются с каникул из азиатских стран, где уровень санитарии и гигиенической обработки белья в отелях нередко оставляет желать лучшего.

"У многих инфекционистов в связи с началом учебного года возникло беспокойство по поводу прогнозов по повышению заболеваемости детей лишаем и вшами, так как многие вернулись из путешествий в страны Азии, где довольно низкий уровень гигиены, как и, соответственно, обработка белья в гостиницах", — отметила Мухина.

Пути заражения

По словам специалиста, риск связан не только с поездками за границу. Опасность заражения микозами и педикулёзом существует и внутри страны. Инфекция может передаваться через полотенца в местах общего пользования, а также во время процедур, предполагающих тесный контакт — например, при посещении массажных кабинетов.

Почему это важно

Подобные заболевания быстро распространяются в детских коллективах: достаточно одного заражённого ребёнка, чтобы в классе или группе началась вспышка. Поэтому врачи советуют родителям обращать внимание на первые симптомы — зуд, шелушение кожи или появление гнид в волосах. Своевременное обращение к врачу помогает предотвратить осложнения и дальнейшее распространение инфекции.

