Прыщ на лице
© freepik.com by cookie_studio is licensed under Public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:17

Когда пигментные пятна и сухость кожи говорят о болезнях

Врач Колсанова: внезапная пигментация и сосудистая сетка могут быть признаком нарушений здоровья

Кожа — самый крупный орган человека, и именно на ней чаще всего первыми проявляются внутренние сбои организма. Пигментация, сосудистая сетка или выраженная сухость могут сигнализировать о проблемах со здоровьем. Как правильно реагировать на такие изменения, рассказала главный внештатный врач-косметолог Минздрава Самарской области, дерматовенеролог Ольга Колсанова.

Пигментация: когда стоит насторожиться

Если пигментные пятна появились внезапно и не связаны с беременностью или солнечным воздействием, необходимо обратиться к дерматологу. Резкая или изменяющаяся пигментация иногда указывает на серьёзные заболевания, включая гормональные нарушения.

Скорректировать пигментацию помогают ретиноиды, витамин C, азелаиновая кислота, пилинги, фототерапия и лазерное омоложение. Но ключевым условием остаётся защита от солнца: регулярное использование кремов с SPF продлевает эффект процедур.

Сосудистая сетка и капилляры

"Появление сосудистой сетки может быть признаком слабости капилляров", — пояснила Колсанова.

Если сетка сопровождается высыпаниями, жжением или отёками, стоит обратиться к дерматологу. На ногах такое проявление может предвещать варикоз. Современные методы коррекции — лазерное удаление сосудов и фототерапия, которые "склеивают" повреждённые капилляры.

Важно также исключить провоцирующие факторы: солнце, горячие процедуры, острые блюда. После лечения они могут вызвать рецидив.

Сухость кожи: не всегда возраст

Сухость чаще появляется у людей старше 35 лет, но может быть связана не только с возрастными изменениями. Причинами становятся нарушения работы щитовидной железы, диабет или дефицит витаминов. Если сухость сочетается с ломкостью ногтей, выпадением волос и усталостью, нужно обратиться к терапевту или эндокринологу и сдать анализы крови.

При неправильном уходе (частом умывании с мылом или агрессивных процедурах) страдает защитный барьер кожи. Исправить ситуацию помогают увлажняющие инъекции гиалуроновой кислоты, мезотерапия, альгинатные маски и концентрированные сыворотки. В период менопаузы уход стоит дополнить эмолентами, средствами для восстановления липидного слоя и, при необходимости, гормональной терапией.

Важно отличать норму от патологии

Колсанова подчеркнула: изменения на коже могут быть как физиологическими, так и тревожными сигналами. Самолечением заниматься не стоит — правильный диагноз и эффективную схему ухода может составить только специалист.

