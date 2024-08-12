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Жительница Ставрополья на сеансе аппаратного массажа получила термический ожог
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Россиянка вместо удовольствия от сеанса массажа получила ожоги различной степени тяжести

Жительница Ставрополья на сеансе аппаратного массажа получила термический ожог

Жительница Ставрополья получила серьёзные ожоги во время сеанса аппаратного массажа, проводимого с использованием инфракрасного прогрева. Она рассказала, что специалист неправильно провела процедуру, предположительно забыв использовать контактный гель, что привело к ожогам первой-второй степени и последующему третьестепенному термическому ожогу. Пострадавшей потребуется операция по пересадке кожи и длительное восстановление, сообщает Газета.Ру.

Мастер массажа работает индивидуально, и в связи с этим её увольнение не рассматривается как наказание. Адвокат пострадавшей Альбина Шаталова готовит иск о взыскании компенсации за моральный и материальный ущерб, а также планирует обжаловать решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Фото: commons.wikimedia.org/Lubyanka (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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