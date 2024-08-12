Россиянка вместо удовольствия от сеанса массажа получила ожоги различной степени тяжести

Жительница Ставрополья получила серьёзные ожоги во время сеанса аппаратного массажа, проводимого с использованием инфракрасного прогрева. Она рассказала, что специалист неправильно провела процедуру, предположительно забыв использовать контактный гель, что привело к ожогам первой-второй степени и последующему третьестепенному термическому ожогу. Пострадавшей потребуется операция по пересадке кожи и длительное восстановление, сообщает Газета.Ру.
Мастер массажа работает индивидуально, и в связи с этим её увольнение не рассматривается как наказание. Адвокат пострадавшей Альбина Шаталова готовит иск о взыскании компенсации за моральный и материальный ущерб, а также планирует обжаловать решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
Фото: commons.wikimedia.org/Lubyanka (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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