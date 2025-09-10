Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Изъятая пуля в операционной
Изъятая пуля в операционной
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:38

В Ижевске спасли руку бойцу после огнестрельного ранения

Хирург Андрей Сяктерев сообщил о успешной пересадке кожи бойцу

Врачи ГКБ № 6 в Ижевске провели успешную пересадку кожи военнослужащему, получившему сквозное огнестрельное ранение во время спецоперации. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Удмуртии.

Как проходило лечение

После ранения бойцу оказали экстренную помощь в госпитале, однако рана на левом плече долго не заживала и начала гноиться. Тогда мужчина обратился в ижевскую клинику.

Проведя диагностику, специалисты приняли решение о пересадке кожи. Для трансплантации использовали кожный лоскут с правого плеча пациента.

"После подготовки полнослойный кожный лоскут переместили и пересадили на рану левого плеча. Основная сложность была связана с работой с большим по площади и при этом очень тонким лоскутом кожи, что требовало точности. Нам пришлось наложить множество швов, чтобы обеспечить приживление", — пояснил хирург Андрей Сяктерев.

Результат операции

По данным Минздрава, пересаженная кожа успешно прижилась. В настоящее время военнослужащий проходит курс реабилитации, и врачи отмечают положительную динамику восстановления.

Эта операция стала примером слаженной работы специалистов, где высокая точность и профессионализм позволили сохранить здоровье и функции конечности.

