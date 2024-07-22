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Визажист Ножичкина: летом важно отказаться от тяжелых тональных средств
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Визажист Ножичкина: летом важно отказаться от тяжелых тональных средств

Визажист-стилист Полина Ножичкина в беседе с NewsInfo.Ru поделилась своими рекомендациями по уходу за кожей летом и выбору косметики. Она считает, что лето — это время, когда кожа должна отдыхать и восстанавливаться.

"Летом мы должны просто очищать кожу, защищать ее кремами с SPF, давать коже насладиться витамином D3 и по минимуму наносить тональные средства," — подчеркнула специалист.

Ножичкина посоветовала использовать минимум макияжа, акцентируя внимание на легких текстурах и защите от солнца, чтобы подготовить кожу к осени и дать ей возможность восстановиться после зимы. Отказ от тяжелых тональных средств и использование освежающих спреев для лица помогут сохранить поры чистыми и увлажненными в жару.

Фото: flickr.com/www.Pixel.la Free Stock Photos (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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