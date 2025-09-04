Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Избыточный вес
Избыточный вес
© Designed be Freepik by jcomp is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:13

Цифры на весах радуют, но зеркало предаёт: скрытая цена стремительного похудения

Доктор Джозеф Хури: операции остаются самым надёжным способом убрать лишнюю кожу после похудения

Быстрая потеря веса, особенно на фоне приёма современных препаратов против ожирения, всё чаще сопровождается не только радостью от новых цифр на весах, но и проблемой обвисшей кожи. Этот эффект становится неожиданностью для многих людей: вместе с килограммами уходят здоровье и дискомфорт, но тело не всегда выглядит так, как представлялось.

Почему кожа не успевает за телом

Эластичность кожи обеспечивают белки коллаген и эластин. Пока человек молод или худеет постепенно, кожа ещё может подстраиваться под новые формы. Но если потеря веса происходит стремительно или объём снижается на 20-50 килограммов и больше, кожа уже не успевает "собраться". С возрастом ситуация усугубляется: после 20 лет выработка коллагена и эластина снижается, и упругая кожа становится редкостью.

Доктор Холли Лофтон из NYU Langone Health пояснила: "Коже нужно куда-то деваться, и она обычно опускается из-за силы тяжести".

Когда дряблость становится проблемой

Избыток кожи — это не только эстетический вопрос. Трение складок может вызывать раздражения, сыпь и даже язвы. В складках скапливается пот, что создаёт благоприятную среду для грибковых и бактериальных инфекций.

Практикующая медсестра Кайла Нортэм, потерявшая 68 кг после бариатрической операции, делится опытом: "Это было просто деморализующим и очень неудобным".

Помимо физических трудностей, психологическое давление тоже велико. Некоторые пациенты признаются, что чувствуют себя менее уверенно именно из-за дряблой кожи, даже если вес значительно снизился.

Миф о "чудо-средствах"

Сотни кремов и добавок обещают "подтяжку" без операций, но большинство из них оказываются пустой тратой денег. Увлажняющие средства и гиалуроновая кислота способны временно улучшить текстуру кожи, а кремы с ретинолом или витамином С делают её визуально более ровной и сияющей. Но всё это — лишь поверхностный эффект.

Доктор Эдвард Росс из клиники Скриппса отметил: "Коллагеновые кремы, вероятно, не помогут подтянуть кожу".

Добавки с коллагеном также остаются предметом споров. По итогам анализа 23 исследований оказалось, что положительные результаты чаще встречаются только в работах, финансируемых фармацевтическими компаниями.

Что действительно может помочь

  1. Силовые тренировки - наращивание мышц частично "заполняет" пустоты, оставшиеся после потери жировой ткани.
  2. Белковое питание - помогает строить мышечные волокна, хотя напрямую на кожу не влияет.
  3. Аппаратные процедуры - ультразвук, радиочастота или Thermage стимулируют выработку коллагена, но их эффект ограничен и заметен в основном на лице и шее. К тому же курсы стоят тысячи долларов и требуют регулярного повторения.
  4. Хирургическое вмешательство - наиболее надёжный способ избавиться от лишней кожи. Подтяжка живота, рук или груди убирает нависающие складки, но оставляет шрамы.

Доктор Джозеф Хури из Университетской больницы Кливленда подчеркнул: "Мы меняем кожу на шрам".

Жизнь после потери веса

Некоторые люди решаются на операцию и жертвуют временем и деньгами ради возможности чувствовать себя свободно. Другие предпочитают принять изменения, полагаясь на спорт, уход и время. Так, 37-летняя Треснэ Рэмси, сбросившая около 45 кг, пока откладывает операцию, продолжает заниматься пешими прогулками и использовать кремы.

Она признаётся: "Я ношу свою дряблую кожу как знак гордости — посмотрите, чего я смогла достичь".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследования показали различия в кишечной флоре у людей с доклинической стадией Альцгеймера сегодня в 13:03

Болезнь Альцгеймера может начаться в кишечнике: что скрывает микробиом

Исследования раскрывают взаимосвязь между состоянием кишечника и мозга: как ранние симптомы могут указать на риск болезни Альцгеймера.

Читать полностью » Хирург Тигран Алексанян назвал признаки опасных осложнений после операций сегодня в 12:26

После операции опасны не все симптомы: врачи назвали признаки осложнений

После операций некоторые симптомы считаются нормальными, но другие сигнализируют об осложнениях. Врач рассказал, какие признаки требуют срочной помощи.

Читать полностью » Три причины избегать арбузной диеты при диабете и болезнях почек сегодня в 12:03

Забудьте о минус 5 кг: почему вес вернётся через неделю и прихватит с собой проблемы — арбузная ловушка

Врачи предупреждают: модная арбузная диета опасна для здоровья. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух объясняет, почему временное похудение оборачивается рисками для ЖКТ, диабетиков и провоцирует возвращение веса.

Читать полностью » Инна Решетова: первые процессы старения запускаются уже после 25 лет сегодня в 11:21

Как замедлить старение: врачи советуют начать заботу о здоровье уже с 20 лет

Мужчины и женщины стареют по-разному. Врач рассказала, какая система быстрее изнашивается у мужчин, а какая — у женщин, и когда начинать профилактику.

Читать полностью » Екатерина Демьяновская объяснила связь между просмотром экранов во время еды и ожирением сегодня в 11:03

Секрет стройных японцев: что нужно добавить к еде, чтобы не переедать — этому стоит поучиться

Невролог Екатерина Демьяновская предупреждает: привычка есть перед экранами гаджетов увеличивает потребление калорий на 25% и провоцирует ожирение. Как визуальное восприятие еды влияет на насыщение и почему осознанное питание — ключ к стройности?

Читать полностью » Внезапная асимметрия лица: как изменения кожи сигнализируют об инсульте и анемии сегодня в 10:29

Невидимые болезни становятся видимыми: странные изменения, за которыми нужно следить

Лицо — индикатор здоровья: жёлтые бугорки у глаз выдают холестерин, землистая кожа — проблемы с печенью, а синюшные губы предупреждают о нехватке кислорода. 9 ключевых симптомов, которые требуют срочного обследования.

Читать полностью » Врач Руслан Исаев: курение ускоряет выведение витамина С из организма сегодня в 10:14

Курение ускоряет метаболизм витаминов: неожиданный эффект

Курение ускоряет расход витамина С в организме, провоцируя его дефицит. Врач объяснил, чем это опасно и как восполнить недостающий антиоксидант.

Читать полностью » 24 часа и 48 часов: новые правила хранения готовых блюд от гастроэнтеролога сегодня в 9:29

Незримая угроза в вашей тарелке: чем опасны популярные полуфабрикаты — заявление гастроэнтеролога

Врач-гастроэнтеролог предупреждает: магазинные салаты, мясные деликатесы и кондитерские изделия могут стать причиной сальмонеллеза, шигеллеза и других инфекций. Как правильно выбирать и хранить продукты, чтобы избежать отравления? Экспертные рекомендации — в материале.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Лариса Долина заявила, что больше не планирует выходить замуж
Наука и технологии

Археологи обнаружили в Узбекистане 9200-летние серпы для сбора дикого ячменя
Еда

Домашние сухарики с чесночным маслом: готовка занимает не более 15 минут
Красота и здоровье

Учёные: регулярное употребление свежих фруктов снижает риск набора лишнего веса
Садоводство

Виноградари Вологодской области назвали правила подготовки лозы к зиме
Дом

Как сочетать узоры и текстуры в интерьере: советы дизайнеров по выбору домашнего текстиля
Туризм

Хемниц получил статус культурной столицы Европы в 2025 году
ПФО

Эксперт предупредила о росте кибермошенничества и уходе преступников в онлайн
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet